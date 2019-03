« C’est le plus grand résultat de ma courte carrière de coach ». Ole Gunnar Solskjær avait un large sourire mercredi soir en zone mixte. Son Manchester United venait de déjouer tous les pronostics en éliminant le Paris SG. Pourtant, l’affaire était mal embarquée pour les Red Devils, battus à Old Trafford à l’aller (0-2), privés de dix joueurs sur blessures ou suspension et obligés de faire appel à des jeunes n’ayant aucune référence à ce niveau. Mais le technicien norvégien et ses hommes, tantôt à 3 tantôt à 4 derrière grâce à un bloc très dense et compact, ont su contrarier les plans parisiens, en ouvrant le score rapidement Romelu Lukaku (2e).

Le Belge, encore lui, profitait ensuite d’une erreur de Gianluigi Buffon pour s’offrir un doublé et redonner l’avantage aux siens après l’égalisation de Juan Bernat. Enfin, grâce à un coup de pouce du destin, MU obtenait un penalty que Marcus Rasford transformait au bout du suspense pour un succès (1-3) et une qualification en quarts. Les Mancuniens, conscients d’avoir réalisé un authentique exploit, ne cachaient pas leur satisfaction en zone mixte. « Nous sommes si fiers d’être entrés dans l’histoire de ce club fantastique », savourait ainsi Luke Shaw.

« Tout est possible pour ce club »

Le capitaine Ashley Young expliquait lui que ce succès était tout sauf un hasard. « Beaucoup de gens nous ont enterrés après l’aller. Les gens ne pensaient pas MU capable de gagner ici, à Paris. Nous, on y croyait. Chaque membre du club, membre du staff, joueur croyait qu’on pouvait marquer et gagner. Nous avions un plan de jeu clair. Chacun savait ce qu’il avait à faire. Nous savions ce que nous avions à faire pour les frustrer, les perturber et nous qualifier pour le tour suivant », a-t-il expliqué avant de conclure.

« Au fil du match, avec la confiance et les buts, on a réussi à gagner. C’est juste incroyable », a lancé l’Anglais. Fred, lui aussi, témoignait de cette foi mancunienne en l’exploit. « Nous savions que ce serait difficile, mais nous y avons cru jusqu’au bout, nous avons attaqué jusqu’au bout. Nous avons une équipe pour aller en finale de cette compétition. Alors, nous avons tout donné jusqu’au bout et nous avons réussi à nous qualifier », a raconté le Brésilien, rarement titulaire cette saison. Sur sa lancée, Manchester United se prendrait presque à rêver. « Tout est possible pour ce club », envoyait Solskjær en quittant la zone mixte du Parc des Princes. Qui sait ?