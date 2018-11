Le 19 septembre dernier, l’Olympique Lyonnais a lancé un message à l’Europe du football. Le club rhodanien a réalisé un véritable exploit en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (2-1). Une prestation solide qui n’a pas été vraiment capitalisée sur la suite de la compétition. Incapables de garder une constance pendant 90 minutes, les Gones ont enchaîné trois matches nuls contre le Shakhtar Donetsk (2-2) et Hoffenheim (3-3 puis 2-2). Avec toujours leur destin entre leur main, les hommes de Bruno Génésio affrontent de nouveau Manchester City (à suivre sur notre live commenté) avec la volonté d’obtenir un résultat.

En marge de cette rencontre, Bruno Génésio a pris la parole en conférence de presse. Le technicien de l’Olympique Lyonnais est catégorique. Une performance contre les Citizens passera obligatoirement par un investissement total de ses joueurs : « on doit être à 120 % être a plus de 100%. Il faut avoir de la réussite, que l’équipe soit très performante. Il faut croire en nos forces et avoir un peu de réussite. C’est un match très important pour nous et qui peut nous permettre de nous qualifier. » Une fois le postulat de base posée, l’entraîneur des Gones a ensuite ciblé les qualités de son adversaire et sait qu’il sera difficile d’avoir la maîtrise dans cette rencontre.

Jouer et ne pas se contenter de défendre

Surtout, Manchester City présente une équipe solide avec seulement 5 buts encaissés depuis le début de la saison et Bruno Génésio est bien en courant : « déjà Manchester City a entre 70 et 75% de possession de balle, ça facilite les choses. Ils sont très peu en difficulté, car l’équipe adverse n’a très peu le ballon. Cette équipe presse très fort, elle est compacte et étouffe l’adversaire. Ça lui permet d’être imperméable et d’encaisser peu de buts. » Face à un adversaire théoriquement supérieur, l’entraîneur rhodanien aborde le match sans complexes : « Manchester City fait partie des favoris de la Champions League. C’est un des 3 ou 4 favoris. Certes on a réalisé un exploit à l’aller, mais on a beaucoup d’humilité et d’ambition pour les embêter à nouveau. »

Pour contourner le champion d’Angleterre en titre, Bruno Génésio veut jouer la carte de l’offensive comme au match aller et ne veut pas attendre son adversaire. Selon lui, ce serait le meilleur moyen de se faire punir : « c’est sur que si on se fie à leurs derniers matches on peut être inquiet. La seule façon de les inquiéter c’est déjà de jouer. Défendre et subir c’est le risque de se voir punir par un exploit individuel ou un coup de pied arrêté. On a de l’ambition, on va jouer avec le maximum de nos qualités. Le but c’est de n’avoir aucun regret à l’issue de ce match. » En cas de défaite, l’Olympique Lyonnais sera condamné à un résultat contre le Shakhtar Donetsk lors de l’ultime journée.