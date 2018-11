Le 19 septembre dernier, l’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup. L’équipe entraînée par Bruno Genesio s’est imposée 2 à 1 à l’Etihad Stadium lors de la première journée de l’UEFA Champions League. Un peu plus de deux mois plus tard, les Gones retrouvaient les Mancuniens lors de la 5ème journée de la C1. Et encore une fois, les Rhodaniens n’ont pas perdu. Ils ont obtenu un bon match nul (2-2). Ils auraient même pu espérer mieux, surtout en première mi-temps. Après la rencontre, Pep Guardiola n’a pas hésité à rendre hommage à cette formation lyonnaise, très difficile à manœuvrer.

Ses propos sont relayés par L’Équipe. « La Ligue des Champions m’a toujours montré qu’elle est une compétition très différente. Les joueurs sont meilleurs. Encore une fois, Lyon est une très bonne équipe avec une bonne défense et qui contre-attaque bien. La qualité était au rendez-vous. Tout le monde croit que c’est facile pour Manchester City. Mais non. Nous avions perdu à l’aller et c’était encore difficile au début ». Puis, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a tenu à féliciter les Lyonnais.

Guardiola encense l’OL et Genesio

« On s’adapte, ils défendent très bien, on est très heureux de pouvoir passer au tour suivant. On a joué contre une équipe très bonne, on parle tout temps le temps du PSG en France, mais on a joué contre une équipe très physique qui nous a posé beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de très bons joueurs et de bonnes idées de l’entraîneur. Il y a Nabil Fekir. J’ai été très impressionné par le talent de Maxwel Cornet. Aouar est incroyable, Ndombele a énormément de calme. Il y a beaucoup de talents en France. J’aime jouer la Ligue des champions car il y a une très grande qualité partout, des joueurs, des entraîneurs ».

Au sujet de Bruno Genesio, il a confié : « Son travail est incroyable. Quand on ne gagne pas, les entraîneurs, on est traité pire que des criminels. Je trouve qu’il a fait de très bons choix. L’équipe est très bien organisée. Nous sommes très contents. Bravo à mes joueurs. Lyon est l’une des meilleures équipes que j’ai affrontées. Nous avons été menés deux fois et nous sommes en 8es. On va essayer de terminer en tête ». Des propos qui ont touché le principal intéressé, Bruno Genesio : « Il m’a félicité. Il m’a dit qu’on avait une très bonne équipe et qu’on les avait embêtés. Donc ça fait plaisir car pour moi c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Etre reconnu par ce genre de personnes, c’est toujours gratifiant. Maintenant, ce n’est pas ce qui nous anime le plus ».