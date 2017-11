Un sans-faute. Le Paris SG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, compte 4 succès en autant de rencontres en Europe depuis le début de la saison et n’a toujours pas encaissé le moindre but. Et les hommes d’Unai Emery entendent bien tenir ce rythme jusqu’à la fin de la phase de poules. Pour ce faire, le technicien basque devrait aligner un onze classique et compétitif pour accueillir le Celtic Glasgow (5e journée).

Alphonse Areola, félicité par l’Ibère en conférence de presse mardi, gardera une fois encore les cages parisiennes. Devant lui, on devrait retrouver une ligne de défense composée, de droite à gauche, de Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva et Layvin Kurzawa. Dans l’entrejeu, ce sera là aussi du classique. Adrien Rabiot enchaînera sa 19e titularisation de la saison toutes compétitions confondues, au poste de sentinelle, en l’absence de Thiago Motta, blessé au genou.

La MCN de retour

L’international tricolore sera accompagné de Marco Verratti, très en jambes samedi contre le FC Nantes (4-1, 13e journée de Ligue 1), et de Julian Draxler, à qui Emery a lancé un défi à relever mardi face aux médias. Après avoir soufflé contre les Canaris, Kylian Mbappé retrouvera une place de titulaire. Le jeune attaquant épaulera les deux autres stars offensives de l’écurie francilienne, Neymar et Edinson Cavani. Une occasion pour la MCN de soigner un peu plus ses impressionnantes statistiques sur la scène continentale.

Côté Celtic, Brendan Rodgers devrait opter pour un 4-4-2 pour tenter de contrecarrer les plans parisiens. Craig Gordon officiera derrière une défense où Mickael Lustig et Kieran Tierney notamment attendront les attaquants adverses de pied ferme. Au milieu, on devrait retrouver le capitaine Scott Brown, âme des Bhoys. Moussa Dembélé, toujours surveillé par son club formateur, tentera de briller dans la Ville lumière. Les deux autres Frenchies Olivier Ntcham et Odsonne Edouard devraient eux prendre place sur le banc.