Comment vaincre l’ogre barcelonais ? C’est la question à laquelle tout le monde tente de répondre depuis plusieurs jours mais l’homme qui devra trouver la solution se nomme Unai Emery. Pas forcément une bonne nouvelle lorsqu’on regarde ses statistiques face au FC Barcelone depuis 2007 : 1 victoire, 6 nuls, 16 défaites, avec Almeria, Valence, le Spartak Moscou et le FC Séville. On a connu bilan plus flatteur. Cette fois-ci, Emery dispose cependant d’un effectif plus complet, et surtout dans une très bonne dynamique en 2017.

« Je travaille surtout sur le moment. Je veux écrire de nouvelles histoires, c’est ce que je vis avec le PSG », a-t-il confié en conférence de presse au Parc des Princes à la veille de la réception du Barça. « Nous ne nous sentons pas inférieurs, nous avons des joueurs très importants qui se développent au sein du PSG. Nous avons deux nouvelles opportunités face au Barça. Et deux matches ne sont jamais identiques. Ils ont des joueurs capables de faire des choses exceptionnelles, mais nous sommes là pour les contrer », annonce-t-il. Relancé à plusieurs reprises sur la manière de contrer le Barça, de ne pas céder face au talent du trio Messi-Suarez-Neymar, Emery n’a pas voulu détailler son plan de bataille.

« Ce sera dur pour eux aussi »

Marco Verratti, après la victoire à Bordeaux, expliquait que la manière de jouer de l’Atlético Madrid embêtait sérieusement le club catalan et qu’il y avait sûrement des leçons à en retirer d’un point de vue tactique. Emery porte le débat au-delà de la tactique. « La clé, c’est le jeu collectif et individuel. La tactique est très importante, mais juste un moment. Après c’est le terrain qui parle. Je crois que les deux équipes vont aller chercher l’adversaire », a-t-il exposé. On peut donc s’attendre à un pressing consistant de la part du PSG.

« Nous avons fait l’analyse de Barcelone. Mais après, c’est notre personnalité, nos capacités individuelles et collectives. Je crois que nous avons de bonnes caractéristiques pour faire une bonne opposition. La confiance en cette équipe est là. Nous avons beaucoup de choses positives pour jouer ces matches. Ce sera dur pour nous et dur pour eux », a assuré un Emery plus déterminé que jamais, qui sait qu’il sera jugé sur la progression, ou non, du PSG en Ligue des Champions, la raison majeure de son recrutement. Début de réponse mardi soir au Parc des Princes.