Nous y voilà enfin. Le PSG va savoir quel genre de saison il est en train de réaliser aux alentours de 22h45. Sera-t-il alors encore en vie pour une possible qualification pour les quarts de finale ? C’est tout le mal qu’on peut lui souhaiter. Il faudra être fort, soudé et inspiré pour venir à bout d’un Barça certes moins dominateur en Liga mais toujours aussi dangereux avec son trident Messi-Suarez-Neymar. Côté parisien, Unai Emery va devoir trancher sur plusieurs postes pour composer la meilleure équipe possible.

Tout semblait d’abord parfait, hormis la suspension de Thiago Motta, puisque même Javier Pastore a fait sa réapparition dans le groupe francilien. Mais hier soir, l’annonce du forfait de Thiago Silva a chamboulé les plans initiaux. Seul autre défenseur central dans l’effectif, Presnel Kimpembe accompagnera donc Marquinhos en charnière centrale, pour son baptême du feu en Ligue des Champions. C’est sur les côtés qu’Emery va devoir choisir. Aurier ou Meunier à droite, Maxwell ou Kurzawa à gauche. A priori, Aurier et Maxwell vont débuter, apportant plus de garanties défensives.

Di Maria ou Lucas ?

Au milieu, l’absence de Motta va permettre à Rabiot de débuter, au poste de sentinelle, avec Matuidi et Verratti en relayeurs juste devant lui. La présence de l’Italien sera l’un des atouts majeurs du club de la capitale. C’est en attaque qu’Emery aura l’une des plus grandes décisions à prendre. Di Maria ou pas Di Maria ? La dernière mise en place laisse penser que l’Argentin sera titulaire, au détriment de Lucas. Dur pour le Brésilien, toujours fiable cette saison, mais cela peut s’expliquer d’un point de vue tactique. Emery veut que ses attaquants s’engouffrent dans les espaces, et fassent des appels dans le dos de la défense catalane. Or, Lucas réclame plutôt le ballon dans les pieds tandis que Di Maria n’hésite jamais à prendre la profondeur. Draxler et Cavani compléteront la ligne offensive.

Côté Barcelone, Luis Enrique pourra compter sur un effectif quasiment au complet (Aleix Vidal est blessé, Mascherano également). Umtiti sera titulaire avec Piqué en défense. Au milieu, la place de troisième homme, aux côtés de Busquets et Iniesta, se joue entre Andre Gomes et Rakitic. Devant, l’inévitable trident Messi-Suarez-Neymar sera bien là, pour faire trembler le Parc des Princes sur chaque action.