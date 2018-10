Le Paris Saint-Germain a eu chaud, très chaud. Mené deux fois au score par une belle équipe de Naples, le club de la capitale a réussi à arracher le point du match nul (2-2). Un résultat qui permet aux Rouge-et-Bleu de rester dans la course pour la qualification en huitième de finale, mais qui n’enchante personne. A commencer par les joueurs eux-mêmes. Hormis une bonne entame de match, les Franciliens ont en effet très rapidement été décontenancés par l’agressivité et le style de jeu napolitain profitant des grands espaces laissés par leurs adversaires. Un terrible constat qui démontre encore une fois que Paris n’est pas encore à la hauteur des grands rendez-vous européens après son échec à Liverpool. Un bilan peu glorieux soulignant une énième fois le manque d’impact du groupe parisien qui se répète finalement, quel que soit l’entraîneur assis sur le banc parisien. Et ça, Thomas Tuchel ne comprend toujours pas.

« Je ne sais pas pourquoi. Nous avons commencé bien pendant 15 minutes. Et après ça, nous avons perdu notre structure et nous avons joué individuellement et pas ensemble. Ce n’est pas possible à ce niveau. Et c’était logique que Naples marque un but. Deuxième mi-temps, c’était beaucoup mieux. Nous avons changé de système. Il y a eu beaucoup d’occasions, de pressing, d’intensité dans notre jeu. .Nous devons nous améliorer, c’est sûr. (...) Évidemment, c’est un peu difficile pour nous de jouer comme ça pendant 90 min. Nous devons travailler, faire confiance. Après ça, tu penses qu’il y a moins d’intensité, mais c’est pour ça que les espaces sont trop grands entre nous. On perd beaucoup de ballons facilement dans l’axe et tu perds confiance. Nous jouons sans intensité, pas ensemble. Ce n’est pas bien », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Tuchel finit par s’agacer

Quelques instants plus tard, l’Allemand s’est présenté en conférence de presse. Et cette fois, c’est sur l’aspect mental que le technicien parisien a voulu insister. « On doit jouer de manière fiable, totalement fiable. On doit s’améliorer tactiquement, mais aussi dans nos têtes. Respecter l’importance de notre possession, de notre position et de notre structure de jeu avec le ballon. C’est un défi ». Une explication qui n’a toutefois pas rencontré l’adhésion d’un journaliste italien présent dans la salle. Ce dernier ne s’est en effet pas privé d’interroger Tuchel sur les piètres prestations parisiennes en Ligue des Champions malgré les moyens colossaux dépensés sur le mercato. Une remarque qui a fini par titiller l’ancien coach du Borussia Dortmund.

« Je vous avais dit hier que nous n’étions pas les favoris. Tu dois me croire ! La discussion est un peu bizarre aussi (avec le journaliste qui n’a pas arrêté de l’interrompre, ndlr). Nous ne sommes pas au restaurant. Tu me poses une question et j’ai mon avis. Tu dois accepter que j’aie un avis. J’ai dit hier que nous n’étions pas favoris. Votre équipe joue ensemble depuis plusieurs années avec un entraîneur de top niveau. Ils ont gagné contre Liverpool. C’est toujours compliqué de jouer une équipe italienne parce que la culture italienne c’est aussi de ne pas avoir le ballon. Il faut respecter la culture foot de chaque pays. Nous ne sommes pas une équipe italienne ni l’Atlético de Madrid. Nous sommes le PSG, nous avons notre style. Nous avons fait un grand effort. On a été bon durant les 15 premières minutes, après c’était plus difficile. Ils (les Napolitains, ndlr) sont ensemble depuis plusieurs années, et nous depuis onze semaines. On doit s’améliorer. On a l’occasion de gagner notre duel direct. » Mais si l’espoir existe encore dans le camp parisien, il faudra livrer un tout autre match sous peine de vivre une nouvelle désillusion européenne.