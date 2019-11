Il avait envie de parler. Au micro de RMC Sport d’abord. Puis en zone mixte. Leonardo avait choisi de communiquer à l’issue de la victoire étriquée de son Paris SG contre Bruges (1-0, 4e journée de Ligue des Champions). Le directeur sportif est venu à la rencontre des journalistes dans les travées du Parc des Princes, provoquant la cohue, chacun souhaitant avoir la réponse du Brésilien à sa question. Ce dernier, toujours élégant et habile communicant, a pris le temps, là où ses joueurs Marco Verratti et Colin Dagba, avaient eux été expéditifs.

En français d’abord, pour faire passer ses messages au sujet de Kylian Mbappé, puis du dossier Thomas Tuchel, annoncé au Bayern Munich, mais aussi des cas Thiago Silva et Edinson Cavani, tous deux en fin de contrat en juin 2020. Il a aussi été question de Neymar (« Ah bon, il voulait partir cet été ? Je ne savais pas ! »), de Michel Platini (« il vaut mieux faire envie que pitié, comme dit le proverbe français, c’est ça ? ») ou de Mauro Icardi (« il a encore beaucoup de buts à marquer » pour être recruté définitivement), des sujets que l’intéressé a maîtrisés, entre ironie, recul, second degré et fermeté.

Entre bons mots et vérités

En portugais, ensuite, l’homme fort du sportif chez les Rouge-et-Bleu a insisté, notamment, sur Neymar, soulignant son implication pour réussir une grande saison (« son histoire est extraordinaire, il veut la poursuivre et on espère l’écrire ensemble »), et l’avenir de Thiago Silva, sans trop en dire toutefois. Il a également salué le Flamengo de Jorge Jesus (« voir comment le Maracanã et Rio vivent ça, c’est merveilleux ! ») avant de revenir à la langue de Molière pour, une fois encore, demander du calme autour de Mbappé et du respect pour le PSG.

En italien, enfin, Leo a évoqué les débuts réussis d’Icardi chez les pensionnaires du Parc des Princes, bottant en touche au moment où on lui demandait s’il réfléchissait déjà à lever l’option d’achat de 70 M€ incluse dans le contrat de prêt de l’Argentin signé avec l’Inter Milan (« la route est encore longue et on verra ce qui arrivera »). Une dernière pirouette et il quittait la zone mixte pour rejoindre le parking. Une prestation de communicant de grande classe, occupant l’espace médiatique et faisant presque oublier que le PSG avait été, lui, plutôt moyen sur le terrain quelques heures auparavant.