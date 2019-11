Le Paris SG poursuit son parcours sans faute en Ligue des Champions. Quatre matches, quatre victoires et surtout aucun but encaissé. Et ce mercredi soir, le club de la capitale peut remercier son portier Keylor Navas (32 ans). Auteur d’un arrêt décisif sur le penalty de Mbaye Diagne (75e), le Costaricain, qui a célébré en levant le poing et en haranguant le public du Parc des Princes, a en effet été l’un des grands artisans du succès parisien contre Bruges (1-0, 4e journée de LdC).

« Si Navas ne sort pas le penalty, on est là en train de parler d’un nul », a lâché Marco Verratti en zone mixte à l’issue de la rencontre. Mais plus que cette action précise, l’ancien pensionnaire du Real Madrid a réalisé un match plein, diffusant de la confiance à chacune de ses interventions face à une équipe belge entreprenante, à l’image de son arrêt sur la frappe d’Emmanuel Dennis (28e), de ses sorties aériennes maitrisées (29e, 65e) et de ses anticipations (43e, 50e).

Verratti, Dagba et le PSG ont apprécié

Ses partenaires, comme Colin Dagba, n’ont pas manqué de lui rendre hommage. « Il a franchement fait un super match encore. Il a fait des parades qui nous ont sauvés. C’est sûr que d’avoir un gardien de cette envergure au PSG, ça fait du bien au club. On ne prend pas de but à la maison encore, on n’en a pas encore pris en Ligue des Champions, on est qualifié, c’est vraiment une bonne soirée », a confié le jeune latéral droit parisien en zone mixte.

L’expérimenté gardien n’a pas dit l’inverse au micro de PSG TV. « Le penalty, c’est toujours difficile. Heureusement, je suis parti du bon côté et cela permet à l’équipe de ne pas prendre de but, c’est le principal », a-t-il apprécié, ne retenant que la victoire. Une belle revanche pour lui, très loin d’avoir été irréprochable lors de la dernière sortie du PSG en Ligue 1, à Dijon (défaite 2-1, 12e journée). Bonne nouvelle pour les Rouge-et-Bleu, Keylor Navas maitrise donc l’art du rebond.