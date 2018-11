« Il sait que c’est un moment important, que l’équipe et le club ont besoin de lui, alors il sera là ». Samedi, au sortir de la victoire contre Toulouse (1-0, 14e journée de Ligue 1), Daniel Alves, qui faisait son retour à la compétition après de longs mois d’absence, expliquait que Neymar serait bel et bien là pour Paris SG-Liverpool (5e journée de Ligue des Champions).

L’information dévoilée par le latéral droit parisien semble se confirmer heure après heure. Lundi, le Brésilien a suivi la séance d’entraînement collectif sans gêne apparente, tout comme Kylian Mbappé, dont la lésion à l’épaule contractée lors de France-Uruguay (1-0, amical) semble elle aussi rentrer dans l’ordre. L’optimisme est donc clairement de mise côté parisien.

« Il n’y a rien de grave, il joue mercredi »

En marge d’un événement caritatif organisé à São Paulo lundi soir par l’ONG I Know My Right, soutenue par l’Instituto Neymar, son père Neymar Sr a expliqué à UOL Esporte que son fils allait jouer contre les Reds, pour l’un des matches les plus importants des Rouge-et-Bleu depuis le début de l’exercice. « Il n’y a rien de grave, il joue mercredi », a-t-il lâché, avant d’ajouter. « C’était très difficile pour Neymar pour venir avec son planning, il est très pris et pleinement impliqué dans son travail ».

Pour rappel, c’est déjà son père qui avait donné des nouvelles de son état de santé avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid en février. Même s’il convient d’attendre une confirmation officielle du PSG, le ton est donc donné, Neymar prendra donc part au choc face à Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah & co. Reste désormais à savoir dans quelles dispositions il sera. L’Équipe assure d’ores et déjà qu’il ne sera pas à 100%. Suffisant pour aider Thomas Tuchel et son équipe à l’emporter ?