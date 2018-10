Le Paris SG a marché sur l’Étoile Rouge ce mercredi au Parc des Princes (6-1, 2e journée de Ligue des Champions). Mais le score ne dit pas tout de l’ampleur de la domination parisienne, matérialisée par un nombre incalculable d’occasions franches. Tel un rouleau compresseur, le onze de la capitale a acculé les Serbes dans leur camp, finissant toujours par récupérer le ballon et attaquer par vagues. Ce pressing haut, que l’on a déjà commencé à voir en Ligue 1 par bribes, contre le Stade de Reims (4-1, 7e journée) et l’OGC Nice (0-3, 8e journée), c’est ce que demande Thomas Tuchel à ses joueurs.

« C’était vraiment une performance top parce que nous avons produit beaucoup d’occasions de but, beaucoup de grosses occasions mais nous avons joué avec 71% de duels gagnés en première mi-temps. C’était extraordinaire et c’était un effort de toute l’équipe à un très haut niveau et je suis très très satisfait par la 2e mi-temps parce que nous avons continué en étant concentrés et très très sérieux, avec beaucoup de respect pour le jeu. C’est vraiment une top performance », a apprécié le coach é conférence de presse d’après-match avant d’insister.

« C’est très très important parce que nous avons créé beaucoup de grosses occasions après des récupérations sur des deuxièmes ballons ou après l’avoir perdu. Et ça c’est bon parce que ça fait un match intensif. Quand tu as seulement la possession du ballon c’est rien. Nous voulons de la possession de balle avec de l’intensité. Et pour ça tu dois fermer les espaces sur le terrain pour avoir la possibilité de récupérer très vite », a-t-il lâché. Une philosophie payante à laquelle tout le vestiaire semble adhérer.

Kimpembe, Meunier, Choupo Moting... ils sont tous sous le charme !

On a vu les attaquants, notamment Edinson Cavani et Kylian Mbappé, mais aussi Angel Di Maria et Neymar gêner la première relance et aider à la récupération collective. Et que dire du positionnement de Marco Verratti, infatigable à la récupération, et de la charnière centrale, Thiago Silva en particulier, très haut sur le pré. Presnel Kimpembe semble convaincu. « On sait que c’est un aspect que l’on doit améliorer. Depuis quelques temps, on arrive à le faire de mieux en mieux et c’est tant mieux pour toute l’équipe », a confié le champion du Monde 2018. Même son de cloche pour Thomas Meunier, séduit.

« Bien sûr ! Jouer avec un bloc haut et sortir à deux ou trois sur le porteur du ballon à la perte du ballon, c’est très important. On a cinq secondes pour faire suffoquer l’adversaire et récupérer le ballon. Si à chaque fois on doit attendre un long ballon de l’adversaire pour repartir à 50 mètres des buts adverses balle au pied, ça va être compliqué. Pour moi, on applique la bonne méthode, c’est la méthode Tuchel », a lancé le Belge en zone mixte. Eric-Maxim Choupo Moting, qui connaît bien le coach allemand, pense d’ailleurs que ce n’est que le début.

« Je le connais depuis très longtemps. C’est un très très bon coach, qui connaît très bien le football. On peut apprendre beaucoup de lui, ce n’est que le début. Il n’est ici que depuis deux mois, mais on voit déjà, petit à petit, des choses qui sont très bien. Je suis très très positif pour la suite », a expliqué l’attaquant camerounais arrivé cet été. Séduisant depuis quelques sorties, le PSG version Thomas Tuchel doit désormais confirmer face à un adversaire plus relevé pour valider définitivement ce nouveau style. Nouveaux éléments de réponse dimanche contre l’Olympique Lyonnais (9e journée de L1).