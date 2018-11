C’est le match que tout le monde attend chez les supporters parisiens. Le Paris Saint-Germain accueille Liverpool dans son antre du Parc des Princes dès 21h pour ce match décisif en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En cas de défaite parisienne et de victoire napolitaine dans l’autre rencontre du match par exemple, les troupes de Thomas Tuchel diront au revoir à la compétition...

C’est actuellement le dernier finaliste malheureux de la compétition qui mène la danse dans le groupe, à égalité de points avec Naples, qui pointe à la deuxième position de ce groupe C. Les Parisiens eux, meilleure attaque du groupe avec 5 points, sont troisièmes, seulement un petit point devant l’Étoile Rouge de Belgrade. Autant dire que tout est encore ouvert dans ce groupe passionnant !

Neymar et Mbappé attendus

Pour ce duel, Thomas Tuchel devrait réserver des surprises, avec un 4-3-3 notamment, et surtout, devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé et Neymar, un temps incertains.On devrait donc retrouver Gianluigi Buffon dans les cages, couvert par une défense à quatre composée de Bernat, Kimpembe, Thiago Silva et Kehrer. Marquinhos sera donc remonté à une position de sentinelle, épaulant un duo Verratti-Di Maria dans l’entrejeu. Devant, Cavani devrait être aligné avec Mbappé et Neymar.

Son compatriote Jürgen Klopp devrait aussi aligner la grosse équipe. Alisson sera logiquement dans les cages, derrière une arrière-garde formée par Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez et Roberston. Le trio Milner-Henderson-Wijnaldum sera chargé du sale boulot, mais surtout de faire parvenir de bons ballons à cette redoutable attaque Salah-Firmino-Mané. L’ailier sénégalais est cependant incertain, et Shaqiri pourrait prendre sa place en cas d’absence.

