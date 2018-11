Le Paris SG a longtemps tremblé, pensant devoir accueillir Liverpool sans sa star Neymar. Le Brésilien, touché il y a une semaine lors d’un amical avec la Seleção face au Cameroun (1-0), souffrait des adducteurs droits. Mais le n°10 parisien a finalement tenu sa place, étant même l’un des moteurs du succès des Rouge-et-Bleu face aux Reds (2-1, 5e journée de Ligue des Champions), grâce à une activité de tous les instants, des dribbles et des gestes inspirés mais aussi un but de renard.

De passage en zone mixte, le Paulista, tout sourire, a raconté sa préparation très spéciale pour ce choc contre les Scousers. « Lorsque je suis sorti du match de Seleção, j’ai pensé aux mois qui me restaient à jouer, presque une demi-saison. J’ai essayé de forcer, j’ai même frappé et je me suis fait crier dessus par le staff de la Seleção alors je suis sorti », a-t-il d’abord expliqué avant de poursuivre.

« J’ai fait un gros effort pour être là »

« Cela a été dur d’être présent pour ce match. J’ai fait des soins jour et nuit, au quotidien. Si cela n’avait pas été un match aussi important, je n’aurais sans doute pas joué, car je n’ai pas joué à 100% ce soir (mercredi). J’ai fait un gros effort pour être là. Je suis content d’avoir tout donné, de ce que le groupe a donné jusqu’à la fin du match », a-t-il lâché avant d’ajouter.

« C’est la vie d’un footballeur professionnel, on joue rarement à 100%. J’ai ressenti des gênes, des douleurs, mais on va s’en occuper. L’effort et la douleur en valaient la peine, parce que tout s’est bien passé ! », a-t-il conclu. Signe de son implication avec le Paris SG, Neymar a donc pris le risque de jouer diminué face à Liverpool. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens avec qui il a longtemps célébré le succès une fois les trois derniers coups de sifflet donnés. De quoi calmer le flot des rumeurs de l’autre côté des Pyrénées ?