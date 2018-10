Pour cette troisième journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aura à nouveau fort à faire. Après avoir été battu en Angleterre, à Anfield Road, contre Liverpool (2-3), le PSG s’était éclaté au Parc des Princes (6-1) face à l’Étoile Rouge de Belgrade. Mais ce soir, c’est le leader du groupe, Naples, qui s’avance dans l’enceinte francilienne (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Cette rencontre est aussi le symbole de nouvelles retrouvailles entre le Paris SG et Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur.

Sur le terrain, les Parisiens ont souvent eu du mal contre les adversaires qui mettaient de l’intensité et cela devrait à nouveau poser un petit problème. Bien qu’invaincus en championnat (10 victoires en 10 rencontres), les hommes de Thomas Tuchel devraient être un peu plus bousculés par les Napolitains. En effet, les Italiens avaient fait une belle partie contre Liverpool (1-0), annoncé favori du groupe et accessoirement dernier finaliste de l’épreuve reine des compétitions internationales.

Thiago Silva absent, retour de Presnel Kimpembe

Du côté de Thomas Tuchel, on devra se passer encore une fois (la dernière) de Gianluigi Buffon, suspendu. Dès lors, Alphonse Areola gardera les buts du Paris SG. Devant lui, Thomas Meunier et Juan Bernat devraient s’occuper les flancs, quand Marquinhos retrouvera une place de défenseur en l’absence sur blessure de Thiago Silva, aux côtés de Kimpembe, qui retrouve le terrain lui aussi, puisqu’il est suspendu en championnat. Marco Verratti et Adrien Rabiot devraient occuper les postes de milieux de terrain dans un 4-2-3-1. Mbappé à droite, Di Maria à gauche probablement, et Neymar seront en soutien d’Edinson Cavani qui retrouve donc la formation qui l’a révélé au grand public.

Pour les Napolitains, Carlo Ancelotti ne devrait pas avoir trop de mal pour trouver un onze bien compétitif. Ancienne connaissance de la Ligue 1, David Ospina devrait être le dernier rempart. Maskimovic, Albiol, Koulibaly et Mario Rui seront chargés de protéger les cages du Colombien d’une des attaques les plus féroces d’Europe. Les doutes subsistent encore pour le milieu de terrain mais Callejon, Allan, Hamsik et Ruiz devraient être les débutants. Enfin, devant, Insigne et Mertens pourraient commencer la partie même si Milik n’est pas très loin du onze titulaire. Que le spectacle commence !

Cliquez ici pour regarder PSG-Naples en streaming