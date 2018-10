Et dire qu’il n’est pas à 100% ! Mardi, en conférence de presse, Neymar a expliqué, comme le disait Thomas Tuchel, qu’il n’était pas encore à son meilleur niveau. Et malgré cela, ce mercredi, le Brésilien a éclaboussé la pelouse du Parc des Princes de son talent et de sa classe contre l’Étoile Rouge de Belgrade (6-1, 2e journée de Ligue des Champions). Il s’est ainsi offert un triplé retentissant, avec notamment deux coups francs, devenant le co-meilleur buteur auriverde en Ligue des Champions (30 réalisations, à égalité avec Kaka).

Mais résumer sa prestation face aux Serbes à son seul triplé serait réducteur. En position axiale, en soutien d’Edinson Cavani et entouré de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l’international auriverde a brillé. Tranchant et explosif, il a affiché ce pouvoir d’accélération qui le rend si fort à de nombreuses reprises, sur des percées plein axe. Il est par exemple impliqué sur le but de Mbappé, en mettant Juan Bernat sur orbite d’une louche aussi malicieuse que soyeuse.

« Mon meilleur match cette saison »

Au sortir de la rencontre, en zone mixte, le ballon du match sous le coude (honneur offert à ceux qui inscrivent un triplé), l’ancien de Santos affichait évidemment un large sourire, la jouant d’abord collectif. « Nous avons montré plus de football, d’envie de gagner ce match. Nous savions que ce serait compliqué, mais on a mis l’intensité et la vitesse nécessaires, et on a gagné. Ce n’est jamais facile de gagner, surtout comme ça », a-t-il lâché, se disant évidemment heureux de sa copie.

« Je suis content, parce que l’équipe a gagné. C’est ce que je veux, que je marque ou non. Et quand on gagne et que je marque, je suis encore plus content », a-t-il confié. Mieux, il considère qu’il s’agit son meilleur match depuis le début de l’exercice. « Je pense que c’est le meilleur match, pas seulement pour moi mais aussi pour toute l’équipe », a-t-il conclu. Neymar, qui affiche donc un bilan de 10 buts en 9 apparitions toutes compétitions confondues, est en progrès donc. Qu’est-ce que ce sera quand il sera à 100%...