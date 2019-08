Non, le PSG n’a pas séduit depuis le lancement de la saison 2019-2020. Après trois journées, le club de la capitale semble encore ronronner. Normal, nous dit-on, pour un club engagé en Ligue des Champions, dont le réel coup d’envoi de la saison se situe aux alentours de la mi-septembre avec le début de la compétition européenne. Mais Thomas Tuchel peut déjà se préparer à un sacré casse-tête pour la 1ère journée européenne, qui aura lieu les 17 et 18 septembre prochain. Car la victoire face à Toulouse dimanche soir a fait des dégâts.

Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont sortis sur blessure (ainsi qu’Abdou Diallo) et le PSG a communiqué la durée de leur indisponibilité : 3 semaines minimum pour le Français, 4 pour l’Uruguayen. Les deux hommes rateront donc de facto les matches internationaux prévus début septembre mais aussi la première journée de Ligue des Champions. Et c’est là que cela se complique pour l’entraîneur allemand du PSG. Car, dans le cas où Neymar reste dans la capitale française, il faut rappeler qu’il sera suspendu lors des trois premiers matches européens (2e journée le 1 ou 2 octobre, 3e journée le 22 ou 23 octobre).

Le tirage plus important que jamais

Pour la première journée, Tuchel devra donc composer sans Mbappé, Cavani et Neymar. Ce qui pose quand même un sacré problème et qui ajoutera de la pression aux dirigeants parisiens lors du tirage au sort de la phase de groupes prévu jeudi à Monaco aux alentours de 18 heures. Placé dans le chapeau 1, le PSG peut s’attendre à récupérer un gros poisson du chapeau 2. Il faudra alors guetter le calendrier qui sera établi et espérer, pour Tuchel et les siens, débuter par un adversaire plus facile.

Car sans la MCN, il faudra composer avec Choupo-Moting dans l’axe, potentiellement accompagné par Di Maria et Sarabia. Et ce dans le cas de figure où plus personne ne se blesse d’ici là. Comme durant un long moment de la saison passée, les blessures et une forme de poisse escortent le début d’exercice du PSG, qui a déjà bien rempli l’infirmerie (Herrera, Kehrer, Draxler, Mbappé, Cavani, Diallo). Est-ce que cette malchance (ou problème dans la préparation physique) sera effacée par un tirage favorable ? Réponse jeudi.

