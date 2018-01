Thiago Motta-Rabiot-Verratti : l’identité des trois milieux du PSG ne fait guère débat lorsque les trois hommes cités sont aptes à jouer. Malheureusement pour Unai Emery, cela n’a plus souvent été le cas ces derniers mois, en raison de l’absence prolongée de Thiago Motta de mi-octobre à la fin décembre. Sa rechute, survenue à Rennes le 7 janvier dernier, a même retardé le retour de l’habituelle sentinelle parisienne. Alors, Emery a composé. D’abord, en installant régulièrement Adrien Rabiot à ce poste.

Problème, le milieu français goûte peu l’exercice, même s’il s’y est montré performant. Alors, avant le mercato hivernal, Emery a testé Giovani Lo Celso et n’a pas eu à s’en plaindre. L’Argentin âgé de 21 ans a ainsi été titularisé à 9 reprises lors des 10 derniers matches du PSG. Si sa maîtrise du poste s’est avérée insuffisante lors du déplacement à Lyon le 21 janvier dernier, il a donné satisfaction, grâce à un placement intéressant et une bonne vision de jeu, plus qu’utile pour la qualité de ses relances. L’arrivée de Lassana Diarra, libre mais à court de forme pour pouvoir débuter directement, rebat les cartes.

Emery établit la hiérarchie

Quelle est la hiérarchie aux yeux d’Unai Emery à ce poste, alors que le match si important face au Real Madrid arrive le 14 février ? L’entraîneur a répondu en conférence de presse. « Pour ce poste, c’est Thiago Motta. Il a la bonne mentalité, et aussi le respect de ses adversaires. Il est proche d’un retour mais il n’est pas prêt pour demain (face à Rennes en Coupe de la Ligue, ndlr). Après, nous avons signé Lass, un joueur d’expérience, une caractéristique très importante au poste de sentinelle. Après, nous avons travaillé beaucoup avec Adrien Rabiot. Il est capable d’y jouer. Mais aussi en 8, avec de bonnes performances. Avec l’idée, un peu, qu’il est prêt à jouer à tous les postes du milieu. Il y a quatre mois peut-être, nous ne pensions pas que Gio pouvait jouer à ce poste en étant performant. On a travaillé aux entraînements. Il a démontré qu’il était très compétitif. Si maintenant on me demande quel joueur est le plus performant en ce moment, avec le contexte et les blessures : c’est Giovani ».

Performant face aux équipes plus abordables, avec une possession de balle majoritairement parisienne, Lo Celso n’a pourtant pas totalement convaincu le staff parisien pour être titulaire à ce poste face au Real Madrid. C’est là le sens du recrutement de Lassana Diarra. L’international français de 32 ans a longtemps attendu que le dossier se finalise, car la direction parisienne voulait jauger les prestations de Lo Celso. Mais si Diarra a finalement débarqué, il sera vraisemblablement juste pour le déplacement à Madrid. Dès lors, pour le PSG, il faut espérer que Thiago Motta, qui s’entraînait encore à l’écart aujourd’hui, revienne sur les terrains et surtout retrouve le rythme nécessaire avant d’aborder le 8e de finale de Ligue des Champions. Sinon, Rabiot, le numéro 3 désigné à ce poste, ou Lo Celso seront appelés à dépanner.