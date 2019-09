Un gros poisson pour commencer. Éliminé la saison dernière en huitièmes de finale par Manchester United (victoire 2-0 à Old Trafford, défaite 3-1 au Parc des Princes), le Paris Saint-Germain entame sa campagne 2019-2020 mercredi soir à la maison contre un adversaire bien connu : le Real Madrid. Une formation espagnole qui reste également sur une désillusion il y a quelques mois, avec une élimination face à l’Ajax Amsterdam (2-1, 1-4). Les deux équipes vont donc vouloir se reprendre rapidement sur la scène européenne, mais la tâche s’annonce plus compliquée pour les Parisiens, si l’on regarde l’historique des confrontations entre les deux équipes. Car la Casa Blanca ne réussit pas vraiment au club de la capitale.

L’histoire avait pourtant bien débuté pour le Paris Saint-Germain. Pour la première double confrontation en 1993, en quarts de finale de la Coupe de l’UEFA, le PSG, qui avait chuté à l’aller à Madrid (1-3), a réussi à inverser la tendance au retour pour accéder au prochain tour. Les supporters parisiens se souviennent forcément du but de la tête d’Antoine Kombouaré dans le temps additionnel (4-1). Un an plus tard, la formation parisienne, dirigée par Artur Jorge, a refait le même coup grâce notamment au but de George Weah à l’aller au Bernabeu (victoire 1-0, 1-1 au match retour au Parc). Mais en coupes d’Europe, le Paris SG a ensuite eu plus de mal face au Real Madrid.

Le PSG attend une victoire à la maison depuis... 1993

Vingt et un ans plus tard, les deux formations avaient encore rendez-vous, cette fois-ci en phase de poules de Ligue des Champions. Après un match nul très décevant à l’aller sur la pelouse parisienne (0-0), le Real Madrid a pris le dessus devant son public grâce à un but de Nacho quelques semaines plus tard (1-0). Les dernières confrontations entre les deux équipes remontent à 2018, en huitièmes de finale. Cette fois-ci, le PSG n’avait pas fait le poids face à Cristiano Ronaldo et les siens, avec deux défaites (1-3, 1-2). Sur le plan comptable, les Parisiens ont donc du mal face au Real en confrontations officielles, avec un bilan de deux victoires, deux nuls et quatre défaites sur les scènes européennes.

Outre ces huit matches, les deux cadors européens ont également croisé le fer en amical. Le dernier match remonte d’ailleurs au 28 juillet 2016 en International Champions Cup, et le Paris Saint-Germain avait eu le dernier mot aux Etats-Unis avec un doublé de Thomas Meunier et une réalisation de Jonathan Ikoné (3-1). Sinon, les Merengues se sont à chaque fois imposés en amical (1994, 1997, 2013, 2014). Le club espagnol a donc plutôt de belles statistiques face au Paris Saint-Germain, et le champion de France tentera d’améliorer son bilan dès mercredi en s’imposant, histoire de bien débuter cette C1. Mais aussi d’enfin s’imposer à domicile contre le Real Madrid, ce qui serait une première depuis le match du 18 mars 1993 !

L’ensemble des confrontations entre le PSG et le Real :

6 mars 2018, 1/8e de finale retour de C1 : PSG 1-2 Real

14 février 2018, 1/8e de finale aller de C1 : Real 3-1 PSG

28 juillet 2016, International Champions Cup : Real 1-3 PSG

3 novembre 2015, phase de poules de C1 : Real 1-0 PSG

21 octobre 2015, phase de poules de C1 : PSG 0-0 Real

2 janvier 2014, match amical : PSG 0-1 Real

27 juillet 2013, match amical : PSG 0-1 Real

25 mai 1997, match amical : Real 4-1 PSG

4 novembre 1994, match amical : Real 4-0 PSG

15 mars 1994, 1/4 de finale retour de Coupe des coupes : PSG 1-1 Real

3 mars 1994, 1/4 de finale aller de Coupe des coupes : Real 0-1 PSG

18 mars 1993, 1/4 de finale retour de Coupe de l’UEFA : PSG 4-1 Real

2 mars 1993, 1/4 de finale aller de Coupe de l’UEFA : Real 3-1 PSG

