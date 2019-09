À la veille d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions (rencontre à suivre sur notre live commenté), l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse. Il s’est dit confiant quant aux chances de son équipe malgré les absences de son trio offensif habituellement titulaire, Mbappé-Cavani-Neymar. Il faudra faire sans eux pour trouver le chemin des filets. Par contre, il disposera d’un secteur défensif presque au complet (Dagba et Kehrer sont forfaits). Ce ne sera pas de trop pour contenir l’homme en forme du début de saison côté madrilène, Karim Benzema.

Visiblement, ce dernier compte un grand fan du côté parisien. Interrogé sur l’avant-centre français, Tuchel s’est montré dithyrambique. « Benzema ? Ah ! », a-t-il réagi, avant d’enchaîner : « c’est l’un de joueurs les plus sous-cotés de la planète, non ? Il joue numéro 9 au Real Madrid depuis 25 ans (rires) ! Il y a d’autres attaquants, mais qui joue ? C’est Karim Benzema. » Sous le charme de l’ancien Lyonnais, Tuchel a poursuivi son concert de louanges.

« C’est un joueur de classe mondiale. On a vu le match contre Levante, on a peur (sourires) ! Pas peur, mais il a de la qualité. Numéro 9 au Real Madrid, c’est impressionnant. C’est maintenant un leader et c’est très difficile de défendre sur lui. Il va dans tous les espaces. Il joue sur les côtés, en milieu offensif. Il a beaucoup de qualités, c’est difficile de défendre. On doit être très attentif. Il est très fort avec la tête... Ça suffit hein ! », a expliqué Tuchel. Mercredi soir au Parc des Princes, il faudra aussi se méfier de Gareth Bale et Eden Hazard, les deux ailiers annoncés dans le onze de départ.

