PSG-Liverpool, premier gros tournant dans la saison du club de la capitale. En échouant à gagner le moindre match face à Naples, Paris s’est placé dans une situation périlleuse. Celle de se voir éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de poules, une première dans l’ère qatarie. Alors, il faudra livrer un grand match face à des Reds eux aussi dans une obligation de résultat pour rester également en vie de ce groupe très relevé. Comment ? Thomas Tuchel a été invité à donner les clés de la rencontre prévue mercredi soir au Parc des Princes.

« La clé, c’est de défendre bien contre Mané, Salah, et Firmino. Ce n’est pas facile car ils changent de positon. Firmino joue à toutes les positions, est très fluide, avec beaucoup de changements. Maintenant ils ont joué plusieurs fois dans un 4-4-2 mais ça ne change pas beaucoup de choses dans leur structure. C’était un peu différent et c’est nécessaire qu’on joue avec confiance. La clé, c’est qu’on soit offensif qu’on joue pour gagner, qu’on pense plus à gagner qu’à la possibilité de perdre. La situation clé, c’est aussi une chose que nous passions le ballon très vite, qu’on prenne des décisions très vites, ne pas utiliser beaucoup de touches de balle. Et dans le camp adverse, vite trouver Neymar et Kylian dans l’espace dangereux », a expliqué d’un trait l’entraîneur allemand.

« Je sens la pression »

Le coach, toujours souriant et à l’aise dans l’exercice médiatique, a aussi désamorcé l’immense pression qui entoure ce match et le résultat qui sera obtenu. Une possible élimination prématurée de la Ligue des Champions viendrait secouer le club très fort et pourrait avoir un impact énorme sur les prochains mercatos. Cette pression, justement, Tuchel n’en tient pas compte car il la ressent déjà profondément.

« Non non, je n’ai pas peur. Mais je sens la pression bien sûr depuis quelques jours et c’est très normal. Je sens ça pour tous les matches spéciaux et c’est clair que c’est un match spécial. Je ressens aussi de la pression avant match contre Lille, Lyon, Marseille ou contre Naples. Ce sont des matches très importants. Pour demain, ça peut être décisif dans ce groupe et je sens la pression, c’est clair mais c’est la pression qui est en moi. C’est ça la pression, ça ne vient pas de vous, du public, c’est en moi. Je veux combattre avec mon équipe, gagner avec mon équipe et ça c’est un grand défi et je le sens, c’est clair. » Reste à savoir s’il saura transmettre son énergie et sa détermination à ses hommes.