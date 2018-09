Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel fait pour le moment un sans-faute. Sa formation s’est imposée à quatre reprises, totalisant donc quinze points et trônant - déjà - fièrement sur la première place de la Ligue 1. En outre, son Paris SG est l’équipe qui marque le plus de buts en Ligue 1 (17) suivie par l’Olympique de Marseille, qui en a mis quatre à Guingamp hier (14). Sauf qu’on sait très bien qu’à Paris, ce qui intéresse les dirigeants maintenant, ce n’est plus le championnat mais bien la Ligue des Champions et ce ne sera pas simple, malgré ce que pensent les Français.

Depuis trois ans, la reine des compétitions européennes n’a connu qu’un amant : le Real Madrid de Zinedine Zidane. Cette année, les cartes seront probablement rebattues puisque le Français a quitté les Merengues, tout comme le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. Le Portugais a rejoint la Juventus et a marqué hier ses deux premiers buts en Serie A contre Sassuolo (2-1). Pour l’entraîneur Thomas Tuchel, encore une fois cette année, ça ne va pas être simple pour le PSG.

« Il faut changer un peu notre mentalité »

« Tellement de choses peuvent arriver... la Ligue des Champions n’est pas seulement une compétition tactique, c’est plus une compétition de générations. (...) Si on ne se focalise pas trop sur ces grands matches à venir en février, peut-être qu’on peut mieux les aborder. Aujourd’hui on doit se concentrer sur les matches de groupes, parce qu’on a un groupe très relevé. On a un effectif assez réduit et j’espère qu’on n’aura pas de blessure », a commencé par expliquer l’entraîneur allemand dans les colonnes du journal L’Équipe ce lundi matin. Avant de poursuivre.

« C’est très, très important d’avoir l’expérience de ce genre d’évènement pour pouvoir le faire (remporter le match important qui fait basculer l’état d’esprit, ndlr). Et le PSG manque de cela, c’est clair. Quand tu n’as pas ça, tu es peut-être plus un challenger. Il faut changer un peu notre mentalité », a-t-il ensuite analysé. D’aucuns penseront que c’est un manque d’ambition. Mais cela relève juste de l’analyse fine d’un connaisseur. Peut-être que ce discours d’humilité, qui a beaucoup manqué au Paris SG ces dernières années, fera du bien dans les rangs parisiens et permettra au club francilien de décrocher le Graal cette année ou à l’avenir sous l’égide de Thomas Tuchel. Première réponse mardi, contre Liverpool (rencontre à suivre sur notre live commenté).