S’il y en a bien un qui était attendu hier à Madrid, c’est Frenkie de Jong (21 ans). Désigné comme le plus grand joueur en devenir du football hollandais, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam passait l’un des premiers tests XXL de sa jeune carrière. Une rencontre face au Real Madrid pour laquelle de Jong était invité à se montrer pour espérer une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions malgré la défaite 2 buts à 1 de l’aller. Un événement rendu encore plus spécial en raison de son transfert au FC Barcelone.

À Madrid, de Jong devait donc s’attendre à réaliser une sacrée performance dans un environnement hostile. Pas de quoi impressionner l’international batave qui a révélé avant le match que le FC Barcelone lui avait demandé d’éliminer l’ennemi merengue. Et c’est ce qu’il a fait, de manière plutôt brillante il faut dire. Auteur d’un match XXL comme quasiment tous ses coéquipiers, Frenkie de Jong a rendu une feuille de route pour le moins incroyable, à savoir 100% de ses duels aériens remportés, 6 interceptions, 91% de passes réussies, et 100% de tacles réussis.

Même le Barça se réjouit pour Frenkie de Jong

De quoi rassurer l’ensemble de la presse catalane qui attendait de voir comment la future recrue blaugrana (engagée pour 90 M€) allait se comporter. « De Jong remarquable dans son examen au Bernabéu », titre ainsi Mundo Deportivo. « Le premier cadeau de de Jong au Barça », écrit de son côté Sport. Mais aussi le FC Barcelone ! Interrogé à l’issue de la rencontre, le numéro 21 de l’Ajax se doutait déjà qu’il avait fait des heureux du côté du Camp Nou. « Si je suis déjà le roi de Barcelone ? C’est vrai que je pense que tout le monde doit être très heureux à Barcelone que nous ayons éliminé le Real », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

« Frenkie est un joueur du Barça, il arrivera en juillet, et en tant que Blaugranas, nous voulions qu’il gagne. Nous lui avons dit : un des objectifs qu’a un joueur du Barça c’est de gagner face au Real Madrid et c’est ce qu’il s’est passé. Je ne pense pas qu’il va me demander une augmentation pour autant (rires). Je suis très content pour lui parce qu’il avait l’objectif d’éliminer le Real Madrid. Hier j’ai parlé avec son agent qui m’a passé Frenkie. Je l’ai félicité bien évidemment. Il marquera l’histoire de notre club », a-t-il indiqué à la radio espagnole Cadena SER. Les Merengues apprécieront...