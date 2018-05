Une ovation. À sa sortie du terrain à la 72e minute de jeu, Karim Benzema a eu droit aux applaudissements nourris du public du Santiago Bernabeu. L’attaquant français, souvent sifflé et critiqué dans l’antre madrilène, récolte là les fruits d’une prestation réussie face au Bayern Munich mardi soir (2-2). S’il n’a pas forcément livré son meilleur match sous le maillot du Real Madrid, son doublé pèse très lourd dans la qualification merengue pour la finale de Ligue des Champions, la troisième de rang.

Son opportunisme a évidemment été salué par son coach Zinedine Zidane après la rencontre. « Il (Benzema) le méritait, il méritait de marquer. Il a beaucoup travaillé, il s’est donné, il n’a jamais rien lâché. Pour moi, ça ne change rien. Son jeu est toujours le même, il est toujours important pour nous. Il nous a donné la qualification », a confié le technicien tricolore au micro de beIN Sports. Un discours répété en conférence de presse d’après-match.

Son doublé en fait désormais un héros

« Je suis content pour Karim, il n’a jamais cessé de travailler et il a fait la différence », a martelé ZZ. Un discours partagé par Toni Kroos, interrogé dans les travées du Bernabeu après la qualification merengue. « Karim réalise toujours un grand travail pour l’équipe. Après, ce soir (mardi), en effet, il était particulièrement en forme. Non seulement pour les deux buts, mais aussi car il a su beaucoup nous aider en gardant bien le ballon. Il a vraiment fait un grand match », a souligné le milieu de terrain allemand.

Si prompte à l’enfoncer il y a quelques semaines encore, la presse espagnole, elle aussi, salue ce mercredi l’international tricolore, remplaçant à l’aller. « Deux buts, le premier fantastique et le second opportuniste. Et en plus, il a mouillé le maillot », lâche par exemple As, qui ose ensuite un « Enfin Karim ». Marca le qualifie même de « héros », après « une soirée mémorable ». « Le Français a éclos pour le match le plus important de l’année », résume le journal. De quoi mettre du baume au cœur de KB9, désormais 5e meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions avec 55 réalisations.