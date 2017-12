Une dernière soirée pour savourer. Avant de faire une pause d’environ deux mois et d’attaquer la partie avec les éliminations directes, ce mercredi se tient la fin de la sixième et dernière journée des phases de poule de l’UEFA Champions League. Et pour finir en beauté, une affiche cinq étoiles est au menu avec le choc opposant le Real Madrid, tenant du titre, au Borussia Dortmund. Deux formations en crise, mais qui ont besoin d’un succès ce soir. Deuxièmes du groupe H avec 10 points, les Merengues veulent prouver qu’ils en ont sous le pied, eux qui pointent à trois longueurs de Tottenham (1er avec 13 points). De son côté, le Borussia Dortmund est d’ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions. Mais le BVB doit encore assurer sa place en Europa League, puisqu’il est 3e avec 2 points, soit autant que l’APOEL qui est dernier.

Dans une phase difficile, le club allemand, qui n’a plus gagné depuis 7 rencontres, compte se relancer ce soir au stade Santiago Bernabéu. Pointé du doigt pour son manque de créativité et le fait de ne pas prendre de risque (il fait souvent évoluer son équipe dans le même système en 4-3-3), Peter Bosz devrait changer ses habitudes. Selon le média allemand Kicker, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam optera pour un 3-4-3. Roman Bürki serait en charge de garder les cages de Dortmund. Le trio Sokratis-Subotic-Schmelzer aurait la lourde de tâche de contenir les assauts des Merengues, bien épaulé par le milieu à quatre composé de Bartra, Weigl, Sahin et Guerreiro. Enfin, Yarmolenko et Pulisic seraient en soutien d’un Pierre-Emerick Aubameyang, certainement motivé à l’idée de briller face à un club pour lequel il a toujours voulu jouer.

Zidane prêt à faire tourner son équipe ?

En face, le Real Madrid aura à coeur de bien finir devant son public. D’autant que les Madrilènes ne sont pas au mieux de leur forme, eux qui sont beaucoup moins tueurs qu’auparavant. Pour ce match de gala, Zinedine Zidane devrait, lui, faire dans le classique et faire évoluer ses troupes en 4-3-3 d’après AS. Mais le coach français pourrait faire tourner son équipe. Dans les buts, pas trop de surprise puisque c’est Keylor Navas qui devrait être présent dans le onze de départ. En défense, Marcelo s’occuperait du côté gauche. À droite, difficile de savoir qui Zidane alignera, puisque ni Carvajal, ni Achraf ne sont convoqués. Il pourrait miser sur Nacho, défenseur central mais qui avait déjà dépanné au poste d’arrière-droit. En défense centrale, Sergio Ramos pourrait être accompagné de Raphaël Varane.

Au milieu de terrain, le trio Casemiro-Modric-Kroos ne sera pas au complet. L’Allemand n’est pas dans le groupe de Zizou. Il pourrait être remplacé par Mateo Kovacic. Ceballos pourrait aussi débuter la partie selon Marca. Le coach français pourrait bien effectuer aussi quelques ajustements en attaque. Aligné en pointe à la place de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo serait accompagné de Marco Asensio et Lucas Vazquez, qui auraient pour mission d’animer respectivement l’aile droite et l’aile gauche. C’est en tout cas ce que croit savoir la presse espagnole. Du côté des médias allemands, on mise plutôt sur un trio Isco-CR7-Benzema. Quoi qu’il en soit, l’équipe de la capitale espagnole aura fière allure vu les noms avancés. Rendez-vous ce soir à 20h45 pour suivre ce match en direct en live commenté.