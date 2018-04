La Juventus a vécu une dure soirée mardi dernier. Sur la pelouse du Juventus Stadium, le champion d’Italie en titre a été impuissant face au Real Madrid, avec cette victoire merengue 3-0. Et un but de Cristiano Ronaldo qu’on oubliera pas de sitôt. Ce soir (20h45), dans l’antre madrilène, les Turinois tenteront de créer l’exploit. Lors des différentes apparitions médiatiques des membres de la Juventus depuis la fin du match aller, le discours était similaire : tout donner pour laver l’honneur. Côté merengue, on se méfie tout de même de cette équipe turinoise et Zinedine Zidane a même laissé certains joueurs au repos lors du derby madrilène disputé ce week-end (1-1).

L’entraîneur tricolore devrait donc sortir l’artillerie lourde ce soir. Keylor Navas, auteur de quelques parades intéressantes à l’aller, sera logiquement présent dans les cages. Sur les flancs, on retrouvera Marcelo et Dani Carvajal. Dans l’axe, Raphael Varane sera de la partie, et c’est visiblement Jesus Vallejo qui va prendre la place du suspendu Sergio Ramos, Nacho étant blessé. Au milieu, on retrouvera le trio habituel composé de Casemiro, Modric et Toni Kroos, avec Isco en électron libre. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo seront eux chargés de conclure les actions.

En face, Massimiliano Allegri va - selon la presse italienne - déployer une formation très offensive. On pourrait ainsi voir un 4-2-4 turinois, avec Buffon dans les cages, protégé par Benatia et Chiellini. De Sciglio et Alex Sandro animeraient eux les flancs de la défense. On aurait ensuite un double-pivot assez classique, composé de Khedira et de Pjanic, absent lors du match aller. Et ensuite, l’artillerie lourde malgré l’absence de Dybala : Douglas Costa, Cuadrado, Higuain et Mandzukic. Dans le cas où Allegri mise sur un 4-3-3, Matuidi viendrait prendre la place de Mandzukic et épaulerait Khedira et Pjanic. Une rencontre qui s’annonce passionnante à suivre tactiquement...