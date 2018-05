C’est le grand jour pour le Real Madrid et Liverpool. Les deux équipes s’affrontent en finale de la Ligue des Champions ce soir à Kiev, pour ce qui est un peu la revanche de la finale de 1981. L’occasion pour les Madrilènes de soulever ce trophée pour la 13e fois de leur histoire mais aussi la 3e fois de suite, chose qui n’a plus été réalisée depuis 1976 et le triplé du Bayern Munich. Les Reds eux tenteront de ramener la coupe aux grandes oreilles pour la 6e fois à Liverpool. Pour se mettre l’eau à la bouche avant ce soir, voici les compositions probables des deux formations.

Du côté du Real Madrid, il ne devrait pas y avoir de surprise majeure car l’ensemble de l’effectif est disponible. Zidane a en revanche moyen de brouiller les cartes notamment dans son animation offensive. S’il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo sera titulaire, qui de Bale, Benzema, Asensio ou Lucas Vazquez l’accompagnera ? Les médias espagnols ont opté pour l’expérience. Ils ont donc associé la star portugaise au Français et au Gallois mais nous ne sommes pas à l’abri d’un changement de dernière minute avec les titularisations des deux Espagnols par exemple, comme ce fut le cas lors du huitième retour face au PSG. Isco a une longueur de retard sur ces hommes.

Zidane et Klopp ont moyen de pimenter la finale

Derrière, on aura droit à un grand classique avec Keylor Navas dans les buts. La défense sera constituée de Carvajal, Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Au milieu, c’est le même trio qui devrait opérer avec Casemiro en position reculée par rapport à Modric et Kroos. En face, Liverpool fera sans doute dans le classique également et devrait envoyer son 4-3-3. Karius devrait être titulaire dans les buts comme c’est le cas depuis le début de l’année 2018. Klopp alignera sa défense habituelle avec les jeunes Alexandre-Arnold (19 ans) et Robertson (24 ans) sur les côtés avec la paire Lovren-Van Dijk au centre.

C’est au milieu qu’une petite incertitude règne. Incertain, Emre Can démarrera vraisemblablement sur le banc alors qu’Oxlade-Chamberlain est blessé pour un moment. Ainsi, les tauliers Milner et Henderson, le capitaine, sont partis pour faire équipe avec Wijnaldum. Enfin devant, et ce sera sans doute la clé du match, le fabuleux trio offensif Salah-Firmino-Mané sera reconduit pour tenter de renverser l’immense favori de cette rencontre : le Real Madrid. Réponse ce soir à partir de 20h45 sur le live commenté de Foot Mercato.