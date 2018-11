C’est une gifle d’une violence incroyable. En perdant 4-0 sur la pelouse du Stade Louis II face à Bruges, l’AS Monaco a encaissé un coup particulièrement rude. Comment une équipe si séduisante il y a encore un an et demi peut-elle toucher le fond de la sorte ? Du projet piloté par les dirigeants russes aux performances hideuses de certains joueurs, tout le monde est concerné par la déliquescence du club. « Le bal des morts-vivants », titre aujourd’hui Nice-Matin pour commencer la piètre prestation des hommes de Thierry Henry. Thierry Henry, justement, a lui essayé de ne pas trop noircir le tableau mardi après la rencontre, en tentant de positiver un maximum.

Mais ce discours est-il encore audible ? « Ça va exploser », aurait lâché un joueur à l’issue de la rencontre, comme rapporté par Nice Matin. Depuis son arrivée sur le banc de touche, Henry a connu 3 défaites et 2 matches nuls. Un bilan catastrophique pour ses débuts d’entraîneur, même s’il n’y peut pas grand-chose. Avec une infirmerie pleine (que Kamil Glik a rejoint, touché aux adducteurs), des cadres en plein doute ou à la rue physiquement (Falcao, Jemerson, Chadli, Tielemans), l’entraîneur français ne pouvait que s’appuyer sur les jeunes pousses du club, ce qu’il a fait en lançant hier soir Diop et Sylla en tant que titulaires, mais aussi Gouano et Massengo, 17 ans chacun, en cours de match. Pour le résultat que l’on sait.

Henry a-t-il les solutions ?

Henry pensait-il que ce serait aussi dur d’inverser la tendance sur le Rocher ? « Oui et non », a-t-il répondu en conférence de presse. « On essaie d’avoir un impact en arrivant, mais il ne faut pas négliger les blessés, en ce moment les jeunes nous tirent vers le haut même si la situation n’est pas idéale. On n’est là que depuis 15 jours, avec un groupe touché mentalement, on doit retrouver le droit chemin ». Malheureusement pour l’ASM, ce chemin conduit tout droit au PSG dimanche prochain en Ligue 1, pas l’adversaire idéal pour se relancer.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Monaco est à la peine en coulisse également. Il y a d’abord eu les révélations des Football Leaks avec une mise en cause sur le respect du fair-play financier. Et puis, hier, Le Monde a révélé le placement en garde à vue du propriétaire du club, Dimitri Rybolovlev, pour trafic d’influence et corruption, ainsi que la perquisition de son domicile monégasque. Pour les supporters monégasques, c’est surtout l’humiliation vécue à Louis II hier qui compte, d’autant qu’elle devient une habitude. Il s’agissait là de la 6e défaite consécutive en Ligue des Champions à domicile.