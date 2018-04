Le tirage au sort des demi-finales de Ligue des Champions a été taquin avec l’histoire. Le Real Madrid et le Bayern Munich s’affronteront pour ce qui est l’un des plus grands classiques de la compétition. De l’autre côté du tableau, les mains d’Eric Abidal et d’Andriy Shevchenko ont offert une double rencontre inattendue à ce stade de la compétition. Liverpool recevra d’abord la Roma ce mardi 24 avril (match Liverpool-Roma à suivre en live commenté sur FM) avant de se déplacer une semaine plus tard en Italie. La cote de cette affiche était sans doute grande en septembre chez les bookmakers mais certains se rappelleront qu’elle fut la finale de 1984. Une rencontre unique à tous les points de vue où les supporters des deux camps sont passés par toutes les émotions possibles. Y compris le deuil puisque 10 ans jour jour après la finale, le capitaine romain Agostino Di Bartolomei mettait fin à ses jours.

Ce 30 mai 1984 n’est pas un soir comme les autres à Rome. La ville éternelle se prépare à recevoir la finale de la Ligue des Champions opposant la Roma à Liverpool. En effet, quelques mois plus tôt, l’UEFA avait validé le Stadio Olimpico comme théâtre de la rencontre et aussitôt les billets mis à la vente, 15 000 supporters romains se pressent face à 4 guichets... Si la vente vire presqu’à l’émeute, l’occasion est trop belle pour la Louve. Vainqueur du 2e Scudetto de son histoire un an plus tôt, elle ne peut pas louper ce rendez-vous historique. Le tirage lui est plutôt favorable. Si elle doit d’abord passer le gros morceau Göteborg, lauréat de la coupe UEFA (aujourd’hui Europa League, ndlr) 1982 et 1987, elle élimine ensuite sans trop de problèmes le CSKA Sofia, et le Dynamo Berlin, puis le surprenant Dundee United en demi-finale malgré une défaite 0-2 à l’aller (victoire épique 3-0 au retour). La route vers la finale est ouverte, où se dresse un obstacle bien plus imposant.

Le grand Liverpool fait front dans un Stadio Olimpico électrique

Triple champion d’Angleterre en titre et vainqueur des Ligues des Champions 1977, 1978 et 1981, Liverpool est favori. D’autant que les Reds ont sorti les Danois d’Odense, mais surtout l’Athletic Bilbao, Benfica et le Dinamo Bucarest. Un parcours compliqué mais l’expérience et le talent des hommes de Joe Fagan, qui a pris la succession quelques mois plus tôt de l’immense Bob Paisley, ont fait la différence. Pour cette rencontre, l’atmosphère est incandescente. De quoi rendre cette finale plus indécise qu’il n’y paraît. « Affronter la Roma dans son propre stade, c’était une sacrée expérience. On est arrivés les premiers dans le tunnel, et comme on attendait depuis un moment, on s’est mis à chanter "I don’t know what it is but I love it" (Je ne sais pas ce que c’est mais je l’aime, en VO) de Chris Rea, parce que Graeme Souness (le capitaine, ndlr) et Craig Johnston venaient de Middlesbrough (comme le chanteur, ndlr). Et plus on attendait, plus on chantait fort, alors quand les joueurs de la Roma sont arrivés, ils ont eu l’air surpris. Souness a dit "je crois qu’on les a eus" » se rappelait Bruce Grobbelaar, le gardien moustachu des Reds au site de l’UEFA en 2009.

Malgré tout leur courage, les joueurs de Liverpool n’ont encore jamais vu pareille atmosphère. Le bruit est assourdissant, ils ne s’entendent pas parler à un mètre de distance. Le stade leur est totalement hostile et les joueurs romains n’hésitent pas à les intimider dans le couloir qui les mène à la pelouse. « Je me souviens d’être debout à côté d’eux dans le tunnel et ils semblaient tous plus grands que nous. Ils dégageaient une grande confiance en eux mais Graeme Souness les regardait droit dans les yeux en disant :" je suis aussi bon que toi, sinon meilleur. On va vous le prouver" » se souvient Alan Kennedy le latéral gauche à The Independent en 2012. Fagan livre ses dernières consignes. « Mettez la pression d’entrée et marquez vite comme ça l’ambiance retombera aussitôt ! »

Première finale aux tirs au but, et première folie

Ses joueurs sont à l’écoute et dès la 14e minute, Phil Neal profite d’une faute de main du pourtant irréprochable Franco Tancredi pour refroidir l’ambiance du Stadio Olimpico. Malgré cette ouverture du score rapide, la Roma ne se désolidarise pas. Le collectif anglais tient bon et profite même de quelques occasions en contre mais juste avant la pause, Pruzzo prend le meilleur sur Hansen et égalise d’une jolie tête lobée (42e). La seconde période est étouffante et la rencontre peut basculer en un instant. Sous les coups de boutoir de Graziani et de Falcão, les Giallorossi sont à deux doigts de prendre l’avantage. Dalglish et Nicol répondent sans parvenir à tromper le portier. Prolongations. La Roma pousse mais rien n’y fait. Pour la première fois de l’histoire, une finale de Ligue des Champions se décidera aux tirs au but.

« Nous avons gagné le toss et décidé de tirer du côté de nos supporters, ce qui nous a énormément aidé. Si nous l’avions perdu, ça aurait été une autre histoire » concède Grobbelaar. En effet, la séance débute mal pour les Anglais. Nicol tire au-dessus alors que le capitaine romain Agostino Di Bartolomei marque en force dans l’axe. Pendant que Phil Neal égalise lors du 2e tir, l’entraîneur des Scousers sent le vent tourner en sa défaveur et demande à son gardien d’accomplir un miracle. « Joe Fagan est venu me voir, en me mettant son bras autour du cou. "Écoute. Personne ne te fera de reproches mais s’ils manquent, tu seras un héros, alors essaye de les empêcher de marquer." Ça m’est resté en tête. Neal a marqué, puis c’était au tour de Bruno Conti, alors j’ai mis mes mains sur mes genoux et je les ai croisés, et il a tiré au-dessus. C’est là que je me suis dit que ça pourrait marcher. »

Les "jambes en spaghetti" font craquer les Romains

Le gardien zimbabwéen a rendez-vous avec l’histoire. Il commence à rire tout seul, à parler fort. Il se tourne même vers son but et mord le filet. En gros, il fait tout ce qu’il lui passe par la tête, quitte à passer pour un fou. Et ça marche. Après l’échec de Conti, Grobbelaar croit en sa bonne étoile. Il se met à faire le zouave, de manière complètement exagérée même et invente ce qui deviendra « les jambes en spaghetti ». Après le penalty transformé par Souness, Righetti égalise à 2-2 et Rush redonne l’avantage à Liverpool 3-2. « C’est le tour de Graziani, qui doit égaliser. Je vais au fond des filets et je me dis : "je suis à Rome, le plat national, c’est les spaghettis. Alors je vais faire des jambes en spaghetti" », se marre le gardien.

Aujourd’hui les images feraient le tour du monde et deviendraient des mèmes sur internet. Le gardien fait mine de ne pas tenir sur ses jambes, de vaciller tout en faisant le guignol. C’en est trop pour Graziani qui craque. Sa lourde frappe termine sur le haut de la barre transversale. Grobbelaar exulte et Kennedy termine le travail en marquant le tir de la victoire (1-1, 4-2 t.a.b.). Liverpool est euphorique. Les quelques milliers de supporters anglais présents dans le virage exultent. Des feux d’artifice sont même tirés depuis la tribune (autre temps, autres mœurs). Forcément la joie des Reds tranche avec la détresse des joueurs de la Louve qui restent effondrés dans le rond central. Ils deviennent les premiers à perdre une finale européenne dans leur propre stade. Plus qu’une défaite, c’est un vrai strappalacrime (arrache-larmes, un mélodrame dans le cinéma italien). « Il aurait mieux valu être éliminé en demi-finale que de subir une telle déception devant nos supporters », tranche le buteur Pruzzo.

L’éruption d’un deuxième Pompéi

« Vous me faites pleurer rien qu’en y pensant, lâche Francesco Graziani à The Independent qui lui rappelle les faits 28 ans plus tard pourtant. Je n’avais jamais vu un gardien comme Grobbelaar. Il se la jouait comme un clown. Nous essayons tous de faire le vide et de nous décontracter mais il a fait plus fort que nous », reconnait le champion du monde 1982, qui voyait le fait de jouer à domicile comme un sérieux avantage. Son homonyme, Massimiliano Graziani, journaliste à la RAI et grand supporter de la Roma comparera le penalty victorieux de Kennedy à la « deuxième éruption de Pompéi. » Partout dans la ville on pleure un rendez-vous manqué qui ne se représentera peut-être plus jamais. « Liverpool avait l’habitude de jouer ces matches importants, alors que pour nous c’était la première fois. J’ai vu leurs joueurs garder leur calme, notamment pendant les tirs au but » tente d’expliquer Conti.

Présent en tribune ce soir là et non pas sur la pelouse à cause d’une blessure, Carlo Ancelotti évoquait plutôt d’un excès de confiance à Goal en 2016 qui aura été fatal. « On jouait cette finale à domicile et l’atmosphère à Rome était excitante. C’était un jour spécial pour la Roma et ses tifosi et je pense que nous avons perdu pour une raison. Nous étions trop confiants parce nous jouions à l’Olimpico. Puis Liverpool était très fort à cette époque. C’était une équipe fantastique mais on perd seulement aux tirs au but. Je pense que nous avons perdu parce que nous étions trop sûrs de gagner. » Les explications sont bien évidemment multiples pour justifier la plus grosse désillusion de l’histoire du club mais les conséquences dépasseront complètement le strict cadre sportif.

Une plaie toujours ouverte à Rome

Car tous n’auront pas le recul de l’ancien entraîneur du PSG. C’est notamment le cas de Roberto Pruzzo. Malgré une très belle carrière (plus de 100 buts marqués en 10 ans à la Roma, 1 scudetto et 4 coupes d’Italie), l’ancien attaquant aujourd’hui âgé de 63 ans a confié ses angoisses en décembre 2014 dans une biographie intitulée "Bomber : l’histoire d’un numéro neuf normal (ou presque)". « Que me reste-t-il de ma carrière d’avant-centre ? Les buts ratés et les défaites. Les victoires, j’en ai peu profité, parce qu’elles se sont vite envolées. Les défaites, elles, sont restées. Et je les combats encore. La relégation en Serie B du Genoa à cause d’un penalty que j’ai manqué et la finale de Coupe des champions perdue contre Liverpool viennent encore me rendre visite, de temps en temps (...) Parfois je pense au suicide. » Et lorsque le Corriere della Serra lui demande comment il voit la rencontre de 2018, Pruzzo décline l’invitation. « Je ne veux même pas voir ce match. Et puis tout le monde reviendrait sur les polémiques de pourquoi j’ai été remplacé ? Pourquoi Falcao n’a pas tiré son penalty ? Pourquoi deux Champions du Monde ont tiré au-dessus...? »

La boite de pandore est ouverte. Le souvenir est toujours aussi douloureux pour les acteurs romains de l’époque. « Nous avions une équipe très forte, dommage qu’à cette occasion nous avions un joueur qui jouait en dessous de ses possibilités, Falcão » résume Francesco Graziani à Roma TV en 2015. A l’époque, le milieu de terrain brésilien est considéré comme l’un des meilleurs numéros 10 du monde et n’a rien à envier à Platini, Zico ou Maradona, ses rivaux de l’époque dans le plus grand championnat de la planète. Mais le maître à jouer de la Louve n’y est pas le jour de la finale et demande même à sortir à la 115e minute. Un épisode narré par le journaliste et écrivain italien Gigi Riva dans son livre "Le dernier penalty" (2016). « Falcão, "le huitième roi de Rome", refusa de jouer les tirs au but contre Liverpool en finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions, dans la capitale italienne et devant son public. Agostino Di Bartolomei, le capitaine jaune et rouge le traite de lâche et le gifla : pour se justifier Falcao expliqua qu’il avait joué après trois infiltrations au genou. »

Di Bartolomei, le capitaine triste

Si Falcão est toujours aujourd’hui contraint de se justifier 34 ans après, c’est aussi à cause du drame qui allait frapper son capitaine de l’époque, un Romain pur souche, formé et amoureux du club depuis ses premiers pas. A la fin de la saison Sven-Göran Eriksson remplace Nils Liedholm sur le banc. Le Suédois ne compte pas sur Di Bartolomei qui, la mort dans l’âme, décide de suivre Liedholm dans un Milan en pleine reconstruction grâce à l’arrivée de Berlusconi. Après 310 matches et 69 buts sous le maillot de la Louve entre 1976 et 1984, il quitte un club dont il est le plus grand ambassadeur durant sa période dorée. « Il représentait tout à la Roma. L’homme était immense. C’est lui qui jouait le rôle du syndicaliste. Il allait négocier sur différents sujets avec le président. Il se mettait à disposition de la Roma, il travaillait pour la Roma 24 heures sur 24. Il incarnait le romanista, il était très généreux » confiait Franco Tancredi sur la Gazzetta en 2014. La fin de sa carrière sportive en 1990 à Salernitana amorce ses déboires.

Pour sa retraite, Agostino Di Bartolomei a choisi de suivre sa femme Marisa au bord de la mer à Castellabate en Campanie, à plus de 300 kilomètres de ce qu’il considère comme sa maison : Rome. Ça ne se passe pas bien malgré un quotidien plutôt actif. Il commente des matches pour la RAI lors de la Coupe du Monde en Italie, puis fonde une école de football où il entraîne des gamins et commence l’écriture d’un livre (que son fils Luca terminera et publiera des années plus tard). A l’époque, on parle de difficultés financières mais la réalité est probablement ailleurs. Il déprime surtout. Personne ne l’appelle. Pas même ses vieux amis du football. Et puis "Ago" le réservé n’est pas quelqu’un qui se tourne naturellement vers les autres. « Je ne parle pas beaucoup parce que c’est mieux que de trop parler. Et il y a toujours un risque que personne ne s’intéresse à ce que tu as à dire. » Il s’enfonce dans son silence jusqu’à ce matin du 30 mai 1994.

La mort et le mythe

10 ans jour pour jour après la finale perdue face à Liverpool, « le match de ma [sa] vie », seul chez lui, il arme un revolver 38 Smith & Wesson et se tire dans la poitrine. Il est retrouvé mort chez lui à l’âge de 39 ans, une photo de la Curva Sud à la main. Son suicide est rapidement vérifié. Il a expliqué son geste dans une note laissée à sa famille. « Je me sens enfermé dans un trou. » Il regrettait aussi le manque d’ouverture de la part du monde du football, l’accusant de l’avoir délaissé peu à peu alors qu’il y a consacré sa vie. En dépit de ces reproches, Di Bartolomei a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la Roma et plus largement dans la culture italienne. En 2012 et en grandes pompes, les Giallorossi renomment le terrain principal de Trigoria "campo Di Bartomolei". « Le football a besoin de héros, et Di Bartolomei a été un héros pour son peuple. Ago représente l’histoire de la Roma, et aujourd’hui, il est rentré à la maison » déclarait Franco Baldini, le directeur général à cette occasion. Cette même année, il entre également au Hall of Fame créé par le club.

En 2003, la mairie de Rome renomme deux allées perpendiculaires dans le petit parc de Villa Lais sur la Via Tuscolana : les viali Agostino Di Bartolomei et Luciano Re Cecconi, du nom du milieu de terrain et capitaine de la Lazio championne d’Italie en 1974, abattu d’une balle en 1977 par un ami bijoutier à qui l’ange blond faisait une mauvaise blague en simulant un braquage. Comme quoi les deux équipes rivales de la ville peuvent être liées par le drame. Ami de "Diba" dans la vie mais également grand supporter de la Roma dont il a composé l’hymne des supporters "Grazie Roma" aux lendemains du Scudetto de 1983, le chanteur Antonello Venditti lui a dédié une chanson "Tradimento e Perdono" (Trahison et Pardon). Le réalisateur oscarisé en 2014 pour "La grande bellezza", Paolo Sorrentino, s’inspire lui du Giallorosso pour son personnage d’Antonio Pisapia, un footballeur au destin brisé et désabusé par le monde qui l’entoure, dans son film "L’Homme en plus" (2001).

Le capitaine silencieux entretient le mythe en Italie. Son histoire d’amour avec la Roma, cette finale perdue qui marqua la fin de la fabuleuse génération des années 80, et sa descente aux enfers jusqu’à son suicide en font un homme à part. Celui qui est considéré comme le meilleur joueur à n’avoir jamais porté le maillot de la Squadra Azzurra ne s’est jamais vraiment remis de l’échec de 1984. Une anecdote montre la colère qui l’animait lors de son premier match contre la Roma, alors qu’il porte le maillot du Milan depuis quelques semaines seulement. Il ouvre le score et laisse exploser une joie très (trop) démonstrative. Lui le timide se laisse aller comme pour mieux expulser sa rancœur. Évidemment ça ne plaît pas dans le camp d’en face. Il en vient aux mains avec ses amis et anciens coéquipiers Bruno Conti et Francesco Graziani. Les supporters de la Louve lui en voudront même. Mais le temps panse les plaies, et Di Bartolomei fait aujourd’hui figure de légende à Rome. Les Romanisti auront forcément une pensée pour lui contre Liverpool ce mardi en Ligue des Champions alors que dans la camp adverse, on se souviendra amusé de Bruce Grobbelaar. A chacun ses souvenirs.