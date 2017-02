Ces seizièmes de finale de Coupe Gambardella nous laissaient des affiches pour le moins alléchantes. L’OGC Nice accueillait ainsi l’AS Monaco, pour ce mini-derby de la Côte d’Azur. Et à la surprise générale, ce sont les Aiglons qui se sont imposés (3-1). Alors que les deux équipes étaient à égalité jusqu’à la 80e minute, Serrano a vu le rouge. Les Niçois en ont profité et ont inscrit deux buts coup sur coup, œuvres de Dario et de Mahou. Le champion en titre est donc éliminé sans même avoir pu atteindre les demi-finales.

On notera aussi l’élimination de l’Olympique Lyonnais face à Metz 3-2). L’expulsion de Gouiri à la 67e minute a conditionné la suite de la rencontre, et les Lorrains, en supériorité numérique, ont su faire la différence. Pour sa part, l’OM a frôlé la catastrophe, n’ayant pas pu faire mieux qu’un match nul face au SC Cruas (2-2), équipe qui évolue pourtant en PL (Promotion Ligue). Les Phocéens ont fait la différence lors de la séance de tirs au but. Enfin, Nantes a écarté Boulogne de son chemin (2-0) pendant que Lorient a gagné le derby breton face à Rennes (3-1). Toujours au rendez-vous dans les compétitions de jeunes, Lens a pour sa part éliminé le Stade Bordelais (2-0). On rappelle que vendredi, le PSG s’est imposé 3-1 face au LOSC. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu jeudi 23 février.

Les résultats de l’après-midi

L’Etrat Sportif (2) 0 - 8 Auxerre AJ (1)

Olympique Lyonnais (1) 2 - 3 Metz FC (1r)

Saint Etienne AS (1) 2 - 2 (victoire 4-3 aux TAB) Bastia SC (1)

Lyon Duchère (2r) 2 - 0 Troyes ESTAC (1r)

Red Star FC 93 (2r) 0 - 2 Dijon FCO (1)

Montpellier HSC (1) 1 - 0 Nancy ASNL (1)

Nice OGC (1) 3 - 1 AS Monaco (1r)

Cruas SC (2r) 2 - 2 (victoire 5-3 aux TAB) Olympique de Marseille (1)

Stade Bordelais (2r) 0 - 2 RC Lens (1)

Torcy US VM (1r) 0 - 1 Laval (1r)

Tours FC (2r) 1 - 0 Niort (1)

Croix FIC (2r) 0 - 5 Brest (1)

Avranches US (2r) 0 - 3 Le Havre AC (1)

Lorient (2r) 3 - 1 Stade Rennais (1)

Boulogne USBCO (1) 0 - 2 Nantes 1 (1r)

1 : Championnat National U19

2 : Ligue