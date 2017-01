L’Olympique de Marseille tient son nouveau latéral gauche. Patrice Evra revêtira bien les couleurs phocéennes en deuxième partie de saison. Le média italien Sky Sport annonce que l’international tricolore a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour une durée d’une saison et demie. Un transfert qui ne coûtera rien aux dirigeants olympiens, puisque la Juventus est d’accord pour libérer le joueur, qui était lié à la Vieille Dame jusqu’à la fin de la saison actuelle.

Sky Sport annonce que l’expérimenté latéral gauche passera sa visite médicale demain. Les médias français - RMC Sport et La Provence - affirment même qu’il la passera dès ce soir. L’occasion pour lui de retrouver du temps de jeu après une première partie de saison pendant laquelle il n’a totalisé que six apparitions en Serie A. Il a cependant été titulaire lors des six rencontres de la phase de poules de Ligue des Champions, et apportera à l’Olympique de Marseille toute son expérience engrangée pendant ses expériences en Italie et en Angleterre.

La deuxième recrue hivernale de l’OM

L’officialisation devrait donc être imminente, et ce alors que Rudi Garcia ne souhaitait pas s’exprimer sur ce sujet plus tôt dans la journée : « ce qui serait bien, c’est que Henri revienne à 100% et qu’on trouve un latéral gauche d’ici le 31 janvier. Tant que les joueurs n’ont pas signé, on ne parlera pas de mercato. Vous me parlez de Patrice Evra, la semaine dernière d’un autre joueur, il y a deux semaines d’un autre joueur... Je n’ai pas de temps à perdre avec ça ».

Patrice Evra devient donc la deuxième recrue hivernale de l’Olympique de Marseille après Morgan Sanson, qui a débarqué sur la Canebière contre 12 millions d’euros bonus inclus. Il devrait a priori déjà occuper la position de latéral gauche titulaire, devançant Henri Bedimo et des joueurs qui ont dépanné à ce poste comme Tomáš Hubočan, Karim Rekik et Doria. Reste désormais à voir si les dirigeants marseillais boucleront l’arrivée de Dimitri Payet dans les temps...