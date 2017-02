Quatre. Voilà le nombre de joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille au cours du dernier mercato hivernal. Pour la première campagne de recrutement de l’ère Frank McCourt, le club phocéen n’a pas lésiné sur les moyens en mettant la main sur Morgan Sanson, Grégory Sertic, Patrice Evra, et Dimitri Payet. Quatre éléments français qui sont donc venus renforcer l’effectif des Ciel-et-Blanc, et ce alors que certains supporters espéraient voir une vague espagnole submerger la Canebière du fait de la présence d’Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif.

Face à l’urgence d’un marché hivernal, le dirigeant n’a donc pas activé cette filière, mais compte-t-il la mettre à profit au cours du prochain mercato estival ? Dans les colonnes de La Provence, celui-ci se prononce : « Le football, maintenant, est global. Je prends l’exemple de Barcelone : on a pris un joueur espagnol (Jordi Alba), deux joueurs étrangers qui jouaient en Espagne (Ivan Rakitic, Claudio Bravo), un joueur espagnol qui jouait en Angleterre (Cesc Fabregas). Le monde est plus ouvert. Alors, bien sûr, je connais bien le marché espagnol, les joueurs espagnols, mais ce n’est pas une question de nationalité ou de pays. Et, d’ailleurs, si je ne fais venir que des Espagnols, on peut aussi me le reprocher », explique-t-il, avant de poursuivre.

Zubizarreta va étudier des profils pour cet été

« On travaille toujours sur les profils des joueurs, pas sur leur nationalité ni sur leur agent ou leur club de provenance. Qu’un joueur soit espagnol ou français, qu’il soit allemand et joue en Espagne ou espagnol et joue en Allemagne, ça n’a pas vraiment d’importance », assure l’ancien gardien de but, aujourd’hui âgé de 55 ans, qui refuse donc de faire de la nationalité un critère primordial de recrutement. Les fans olympiens sont donc prévenus, et Zubizarreta leur apporte un élément de réflexion supplémentaire. Pour l’heure, selon ses dires en tout cas, les profils de recrutement pour cet été n’ont pas été définis..

« Avec Rudi et Jacques-Henri, on doit définir les profils dont on aura besoin. Après, le football évolue, ce n’est pas une photographie fixe, mais une image animée. On fera tout cela ensemble et on ira chercher les joueurs qui correspondent à ces profils et au prix que l’on peut mettre. C’est ça, mon travail : prendre les besoins du coach, étudier le marché et soumettre à Rudi et Jacques-Henri les conditions du transfert », conclut l’ancien dirigeant du FC Barcelone. Voilà qui est dit.