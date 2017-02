Cette 23ème journée du championnat de France de Ligue 1 pourrait constituer un tournant en bonne et due forme dans cette saison. Car ce samedi après-midi, à 17h00 précisément, tous les regards seront braqués sur le Stade Louis II, théâtre d’un derby opposant l’AS Monaco à l’OGC Nice. 49, c’est le nombre de points dont disposent les deux formations, en tête du classement, avant le coup d’envoi de cette partie. Vous l’aurez compris, le vainqueur de cette affiche prendre une avance importante dans la course au titre.

À l’aller, dans une Allianz Riviera chauffée à blanc, les Aiglons avaient largement dominé le club de la Principauté, s’imposant sur le score sans appel de 4-0. Mais bien des choses ont changé depuis, et l’ASM est considérée par beaucoup d’observateurs comme l’équipe favorite pour le sacre en mai prochain. Restant d’ailleurs sur un résultat nul acquis sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-1), Leonardo Jardim et ses équipes ont des raisons d’être confiants à l’heure d’accueillir Lucien Favre et ses ouailles.

Des compos alléchantes en prévision

Le technicien lusitanien pourra s’appuyer sur son attaque de feu, qui a déjà fait parler la poudre à 65 reprises dans cet exercice, et devrait ainsi constituer un quatuor offensif composé de Thomas Lemar, Bernardo Silva, Radamel Falcao, et Valère Germain. La base défensive restera elle toujours solide, avec le tandem Bakayoko et Fabinho à la récupération, une charnière centrale Glik-Jemerson complémentaire, et des latéraux aussi costauds défensivement qu’inspirés offensivement avec Sidibé et Mendy. C’est évidemment Subasic qui gardera la cage monégasque.

Les incertitudes sont en revanche plus nombreuses du côté du Gym, Lucien Favre changeant régulièrement de systèmes et d’hommes. Mais selon toute vraisemblance, c’est vers un 5-3-2 que l’on se dirige comme l’avance L’Équipe. Cardinale tentera ainsi de garder sa cage inviolée, et sera pour cela épaulé de Souquet, Baysse, Dante, Sarr, et Dalbert. Devant eux, le trio Seri-Cyprien-Koziello aura la lourde tâche d’animer l’entrejeu niçois, quand Pléa comme Balotelli devront pour leur part tenter de tromper la vigilance de Subasic. Que le spectacle commence !