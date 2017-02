C’est l’affiche de gala de cette 23e journée de notre chère Ligue 1 : l’Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) reçoit l’Olympique Lyonnais (OL) dans un Stade Geoffreoy-Guichard qui ne demande qu’à s’enflammer. Si l’ASSE était amenée à l’emporter sur son rival de toujours, les Stéphanois reviendraient à un petit point de l’OL et de la quatrième place, directement qualificative pour la Ligue Europa. Les Lyonnais, eux, ont l’occasion de revenir plus près de Nice et d’asseoir sa domination régionale.

Christophe Galtier, l’entraîneur français du club du Forez, devrait à nouveau opter pour une défense à cinq devant Jessy Moulin, le remplaçant de Stéphane Ruffier pas encore remis de sa blessure. Loïc Perrin, capitaine courage des Verts devrait être entouré par Florentin Pogba et Kévin Théophile-Catherine. Sur les côtés, Ronaël Pierre-Gabriel et Kévin Malcuit auront le rôle de piston. Jordan Veretout et Vincent Pajot formeront la paire de récupérateurs. Enfin, Romain Hamouma et Kévin - le troisième - Monnet-Paquet devront alimenter en bons ballons Soderlund.

Le retour de Lacazette

Bruno Genesio va disposer lui de plus de choix que face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France. En effet, Anthony Lopes garde les buts et devant lui, une ligne de quatre défenseurs. Jérémy Morel et Rafael sur les flancs tandis que Emmanuel Mammana et Mapou Yanga-Mbiwa formeront la charnière centrale. Corentin Tolisso et Maxime Gonalons seront les deux seuls milieux de terrain défensifs devant une ligne de trois qui devrait être composée de Mathieu Valbuena, Nabil Fekir et Memphis Depay pour sa deuxième titularisation en Ligue 1. Enfin, Alexandre Lacazette, absent contre l’OM, sera l’ultime arme offensive de l’OL.

Avec ces deux formations, le derby devrait être animé et nous promettre quelques beaux enchaînements et certainement bon nombre de réalisations. Lyon ne l’a plus emporté à Saint-Etienne depuis 2013 (2-1) et les Gones restent sur deux défaites dans le derby (3-0 et 1-0). Espérons pour les amateurs de football et fanatiques des deux équipes que les joueurs seront à la hauteur de l’affiche et nous offriront un spectacle que tous attendent ce dimanche soir.