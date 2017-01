Quel avenir pour Hatem Ben Arfa ? Arrivé à Paris libre de tout contrat cet été après une magnifique saison à Nice où il avait su se relancer, le Français n’arrive pas à s’imposer. Il a vécu ces six premiers mois entre le banc de touche, quelques rares titularisations et un passage en réserve. Ainsi, il a participé à 14 rencontres de Ligue 1 pour un résultat décevant puisqu’il a distribué 2 passes décisives. Emery ne sait pas vraiment quoi faire du joueur et des rumeurs de transfert ont fleuri un peu partout.

Fin décembre, à quelques jours de l’ouverture du mercato, le média turc Hurriyet affirmatif que Fenerbahçe était sur les rangs pour accueillir l’international français (15 sélections pour 2 buts) sous forme de prêt avec une option d’achat obligatoire. Mais Hatem Ben Arfa est décidé à s’imposer à Paris et ne partira pas malgré la concurrence de Julian Draxler qui vient de poser ses valises dans la capitale contre un gros chèque d’environ 40 M€, et de Lo Celso.

HBA n’a pas peur des arrivées de Draxler et Lo Celso

Une concurrence qui ne fait visiblement pas peur à HBA. Présent en conférence de presse ce mardi en Tunisie, pour le stage du PSG qui a lieu du 3 au 5 janvier avec un match amical qui se jouera ce mercredi face au Club Africain, le milieu offensif a souhaité la bienvenue aux deux recrues. « C’est une bonne chose, car le club sait comment il faut faire pour récupérer des bons joueurs. On a vu à l’entrainement qu’ils étaient très bons. Bienvenu à eux. Ils vont beaucoup nous aider durant la deuxième partie de saison. »

Beau joueur, Ben Arfa est aussi honnête. Il a jugé ses six premiers mois. Sans était d’âme et alors que son capitaine Thiago Silva et son entraineur Unai Emery étaient assis à ses côtés, il a affirmé que jusque-là, il avait été decevant mais il ne lâchera pas l’affaire. « Depuis le début de saison, j’ai eu une intégration un peu compliquée, car je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu mais pour moi c’est une progression. C’est difficile. La vie, ce sont une suite d’évènements, alors il va falloir que je me batte. Dans la vie, il y a des challenges. Il faut accepter de continuer de se battre et il ne faut pas baisser les bras même quand ça se passe moins bien. Je reste confiant pour l’avenir. » La concurrence est prévenue.