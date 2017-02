C’était la dernière répétition générale pour le PSG avant d’affronter le Barça mardi prochain en Ligue des Champions. Pour se mettre en confiance, Paris se devait de recoller à Monaco en tête du championnat et pour cela, il fallait l’emporter à Bordeaux. Deux semaines et demie après la demi-finale de la Coupe de la Ligue où les Franciliens ont triomphé au Matmut Atlantique, Unai Emery et ses troupes espéraient en faire de même. Pour cela, le Basque récupérait Marco Verratti dans l’entrejeu, Kevin Trapp dans la cage et Thomas Meunier à droite de la défense. Thiago Silva et Guedes étaient eux en tribune alors que Draxler démarrait sur le banc. Bordeaux aussi entamait la rencontre en 4-3-3.

Les Parisiens ne pouvaient rêver mieux en ce début de match. Alors qu’on pouvait croire en un rendez-vous piège, les hommes de la capitale ne facilitaient la tâche en ouvrant rapidement le score. Sur une longue ouverture de Marquinhos, Jovanovic remettait maladroitement le ballon plein axe ce qui profitait à Cavani. La reprise de volée de l’Uruguayen faisait mouche (0-1, 6e). L’ouverture du score avait don de mettre du rythme à cette rencontre. Dans un mouvement à trois avec Verratti et Kurzawa, Di Maria trouvait les gants de Carrasso (16e). Bordeaux répondait avec cette tête cadrée de Sankharé (19e) et cette frappe lointaine de Pallois (20e). Les locaux ne rendaient pas la vie facile aux champions de France et ils se montraient incisifs à la récupération.

Le PSG prépare le Barça du mieux possible

Paris avait du mal à développer son jeu. La faute à un combat acharné au milieu de terrain entre les deux équipes. A quelques reprises, Bordeaux se montrait dangereux notamment sur les côtés (33e). Mais, sur un contre, les Parisiens doublaient la mise. Verratti s’appuyait sur Lucas avant de lancer Di Maria à la limite du hors-jeu qui ajustait Carrasso d’un piqué (0-2, 41e). Le PSG regagnait le vestiaire avec un sérieux avantage et pouvait même déjà penser à sa rencontre de Ligue des Champions. Déjà à l’abri, il prenait le large au tableau d’affichage dès le retour sur la pelouse. Sur une splendide ouverture de Di Maria, Cavani trouvait la mire d’une seconde reprise de volée (0-3, 48e).

Le match était plié. Il s’agissait dorénavant pour les Parisiens de maîtriser les éléments et de ne pas se blesser. Verratti sortait par précaution alors que Thiago Motta s’offrait une petite frayeur après un choc au genou. Les entrées des joueurs frais côté girondin faisaient aussi du bien. Kamano réalisait un exploit côté droit et permettait à Vada de faire briller Trapp (67e). Paris gérait néanmoins et aurait pu corser l’addition en fin de rencontre sur quelques contres. Draxler était signalé hors-jeu alors que Nkunku ne cadrait pas son extérieur (78e). Quatre jours avant de recevoir le FC Barcelone au Parc des Princes, le PSG a préparé au mieux son grand rendez-vous et revient provisoirement sur les talons de Monaco.

L’homme du match : Cavani (8) : il débloque rapidement la situation d’une superbe reprise de volée (6e) et facilite la tâche de son équipe. Très présent dans le jeu, il a décroché davantage que d’habitude et s’est même permis quelques transversales. Redoutable face au but, il a de nouveau trouvé le chemin des filets au retour des vestiaires en reprenant d’une volée du droit ce centre de Di Maria (48e). Son apport sera essentiel contre le Barça. Remplacé (71e) par Ben Arfa qui n’a pas été très bon, montrant même un peu désinvolture.

Bordeaux :

Carrasso (4) : le gardien de but girondin a eu du travail, pas vraiment une surprise face au PSG. Il est masqué sur le premier but de Cavani (6e). Sur le deuxième but parisien signé Di Maria, il est abandonné par sa défense et perd le face à face (41e). Il n’a finalement pas eu grand-chose à faire, à part aller chercher le ballon au fond des filets, comme sur le troisième but (48e).

Gajic (4) : il a été discret sur son côté et a apporté trop peu offensivement hormis son bon centre pour Sankharé (20e). Il récidive en deuxième mi-temps, encore pour Sankharé (33e), mais ce dernier n’est pas assez précis. Défensivement trop léger pour stopper les offensives des hommes de la capitale, même s’il s’est bien battu.

Jovanovic (3) : arrivé il y a peu en terre girondine, il a connu un cauchemar. C’est lui qui fait une mauvaise relance dans l’axe sur 1er but (6e). Trop loin des Parisiens au marquage, il n’arrive pas à couper la passe de Verratti sur le deuxième but d’Angel Di Maria (40e).

Pallois (3) : dépassé par les événements en défense centrale, il n’a pas été assez agressif en première mi-temps. Offensivement, il obtient un corner d’une grosse frappe des 40 mètres (20e). Une prestation couronnée par un magnifique grand pont qu’il se prend par Lucas (77e).

Sabaly (4) : le latéral bordelais prêter par le PSG a été remuant sur son côté gauche, notamment lors des 15 premières minutes. Défensivement il a été trop laxiste. Il n’a absolument rien fait dans la deuxième mi-temps, à part une frappe trop écrasée.

Toulalan (3,5) : le milieu de terrain est solide, mais pas impressionnant. Dépassé par les événements comme l’ensemble du milieu Bleu-et-Blanc. C’est lui qui perd la balle sur le deuxième but. L’ancien Nantais a semblé physiquement en souffrance dans l’entrejeu.

Plasil (2,5) : il a touché peu de ballon, a eu du mal à être trouvé et n’a délivré aucune passe clé. Il avait les moyens de faire mieux. Son entraineur l’a surement senti puisqu’il le remplace par Vada (66e), qui aurait pu marquer dès son entrée en jeu, mais sa frappe ne passe pas Trapp (67e).

Sankharé (3,5) : pas assez agressif, c’est cependant le milieu qui a été le plus visible. Il aurait pu marquer sur une bonne tête qui oblige Trapp à se coucher (19e). Ce n’est pas avec des matches comme cela qu’il donnera raison à ses dirigeants de l’avoir recruté, même si c’était le PSG en face.

Malcolm (5,5) : le seul qui a fait des différences… pendant 15 minutes, à l’image de cette passe pour Sabaly (13e). On sent que le Brésilien voulait faire une grosse prestation, mais il était un peu seul dans cette équipe. Il a multiplié les centres qui malheureusement n’ont rien donné. Remplacé par Laborde (82e), qui a fait du bien à son équipe, mais pas de geste décisif toutefois.

Rolan (4) : invisible en première mi-temps, il n’a absolument rien montré hormis une frappe trop molle (23e), qui finit dans la niche de Kévin Trapp. Il n’a pas réussi à peser suffisamment sur la défense parisienne. L’Uruguayen s’est tout de même réveillé dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Sans succès.

Menez (3) : tout comme son coéquipier uruguayen, l’ancien Parisien était invisible et trop brouillon lors du premier acte. Il a tout de même essayé de combiner avec Sabaly. Touché aux adducteurs, il cède sa place à Kamano (57e). Ce dernier a fait parler sa foudre comme sur cette action où il aurait pu délivrer une passe décisive pour Vada (67e).

PSG :

Trapp (6) : de retour de blessure, le gardien reprenait sa place dans la cage. Rapidement mis à contribution, il a été vigilant sur la tête de Sankharé (19e) et a préféré assurer le coup sur cette tentative lointaine de Pallois (20e). Il sort encore le grand jeu après cet exploit de Kamano, en repoussant d’un arrêt réflexe cette frappe à bout portant de Vada (67e).

Meunier (6,5) : lui aussi se remettait de ses pépins physiques. Le latéral droit a affiché du bon et du moins bon ce soir. Bien bloqué sur son côté, il a eu du mal à se projeter et n’a pas réussi à se mettre en évidence offensivement. En défense, il a plutôt bien contenu Ménez ou encore Sabaly. Il faut dire que Lucas est souvent venu lui donner un coup de main. Sa seconde période a été très bonne.

Marquinhos (7) : en l’absence de Thiago Silva, c’est lui qui devait assumer le leader-ship de la défense. Il a parfaitement rempli son rôle. Très rassurant, il effectue notamment une intervention parfaite sur cette passe de Sabaly (14e). Impeccable dans les airs, le Brésilien a également participé à l’élaboration du jeu de son équipe (74e). C’est d’ailleurs lui qui envoie ce long ballon sur le premier but de Cavani (6e). Il a été intraitable dans sa surface (87e).

Kimpembe (6,5) : deuxième titularisation de suite pour le jeune Parisien, comme quoi il parvient à se faire une petite place alors que les matches s’enchainent. Lui aussi a répondu présent en se montrant très solide derrière. Costaud au duel, il a enrayé de nombreuses attaques adverses et n’a pas hésité non plus à porter le ballon vers l’avant (23e, 57e). Une petite erreur de concentration tout de même sur la fin (87e).

Kurzawa (6) : contesté depuis plusieurs semaines, l’ancien Monégasque a mis un peu de temps à rentrer dans son match avant de se distinguer et de rassurer. Les accélérations de Malcom ou les centres de Gajic (19e, 33e) lui ont causé quelques soucis en défense mais il a su serrer le jeu après. Il a aussi pu faire valoir sa qualité de centre et sa participation au jeu offensif par ces quelques alertes (16e, 50e, 54e). Son dégagement après la frappe de Vada a fait du bien (67e).

Verratti (7) : touché au mollet ces dernières semaines, il effectuait son retour et semble prêt pour la rencontre face au Barça. Il n’a pas semblé à la peine physiquement puisqu’il a vraiment montré toute l’énergie qu’il avait en lui. Il n’a jamais hésité à aller au contact dans ce match qui ressemblait parfois à un gros combat. Dans le jeu, le milieu de terrain a rayonné. À plusieurs reprises, il a lancé les attaques de son équipe et a su le mettre le pied sur le ballon quand il le fallait. Il est passeur sur le but de Di Maria (41e). Remplacé par Nkunku (59e). Le jeune joueur formé au club a pris ses responsabilités. Il s’est montré impliqué en défense (65e), comme dans la surface adverse (78e).

Motta (5) : match moyen pour celui qui était capitaine du soir et qui sera suspendu contre le Barça mardi prochain. Il a connu un début de rencontre compliqué avec quelques ballons mal donnés et une impression de jouer doucement. Averti pour une main dans le visage de Rolan (21e), il s’est un peu repris par la suite en bouchant les trous devant la défense centrale. On a eu un peu peur pour lui lorsqu’il s’est tenu le genou suite à ce contact avec Kamano (60e).

Rabiot (5,5) : plutôt discret, l’international français a rempli son rôle sans être non plus dans un grand soir. Le joueur formé au club n’a pas toujours senti les coups (30e) et a manqué de précision dans certaines de ses passes. Il a parfois semblé trop facile mais globalement sa présence au fait du bien car il a trouvé l’équilibre dans le bloc de son équipe. Son pressing a rendu service parfois (49e, 57e).

Lucas (5,5) : l’ancien de Sao Paulo a connu un match mitigé. Il a perdu plusieurs ballons en début de rencontre (3e, 7e, 11e) et n’effectuait pas les bons choix sur son aile droite entre travail de provocation et jeu en équipe. Il n’a pas réussi à prendre l’espace et a aéré le jeu de son équipe. En revanche, on ne peut pas lui reprocher son investissement en défense (15e, 23e, 75e). Il a mieux terminé la rencontre.

Cavani (8) : voir ci-dessus.

Di Maria (7) : l’Argentin est sur le chemin du retour. Après sa très bonne prestation contre Lille, il a remis le couvert ce soir en étant de nouveau à la baguette. Après une première frappe repoussée par Carrasso (16e), il a fini par trouver le chemin du but en ajustant le gardien sur ce service de Verratti (41e). C’est aussi lui qui envoie un centre millimétré pour le but de Cavani (48e). Remplacé par Draxler (63e) qui a été plutôt bon. Il a joué simple et bien.