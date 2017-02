C’est un OM-PSG savoureux qui nous attend dimanche soir. Savoureux et avec un gros impact potentiel au niveau du classement. En effet, si l’OM l’emporte, le PSG pourrait être décroché de la course au titre, et les Marseillais se rapprocher de la 4e place. Si les deux clubs ne se battent pas ensemble pour le titre, ce duel ouvre une nouvelle ère dans les Classiques. Le match aller au Parc des Princes avait été le premier match de Rudi Garcia sur le banc de l’OM. Entre temps, l’OM a bien changé, avec 4 recrues hivernales (Evra, Payet, Sanson, Sertic) et les ambitions énormes du propriétaire Frank McCourt préfigurent de futurs PSG-OM bouillants. Mais avant de se projeter dans le futur, repartons un peu dans le passé. Car des OM-PSG et PSG-OM marquants, il y en a eu à la pelle.

Le Stade Orange Vélodrome espère en tout cas revoir une victoire de son équipe face au rival parisien, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2011 et un éclatant succès 3-0. Ce soir de novembre, Marseille domine le PSG de Kombouaré (qui sera démis de ses fonctions quelques semaines plus tard) grâce à des buts de Rémy, Amalfitano et Ayew. Ce PSG made in QSI apparaît encore trop tendre pour les Classiques. Mais il prendra sa revanche lors des années suivantes, avec comme meilleur souvenir la victoire 3-2 face à l’OM de Marcelo Bielsa.

Des matches à fort rebondissement

Ce 5 avril 2015, tout le public olympien est remonté à bloc. Un magnifique tifo, le palmarès rappelé sur de grandes bannières le long du terrain, l’espoir d’accrocher le titre à la fin de la saison, tout est réuni. Mais Paris va savoir profiter du déséquilibre tactique assumé de Bielsa pour punir l’OM, qui finira la saison à la 4e place. Ce soir-là, l’OM a pourtant mené au score à deux reprises. C’est un autre classique des Classiques : les retournements de situation.

Rappelez-vous la fameuse saison 1998-1999 et la lutte pour le titre entre l’OM et les Girondins de Bordeaux. Le PSG a joué un grand rôle cette année-là. Les supporters olympiens gardent en travers de la gorge la défaite parisienne face à Bordeaux lors de la dernière journée, mais Marseille aurait pu s’éviter la désillusion en gagnant au Parc des Princes quelques semaines plus tôt. Le 4 mai, l’OM pensait tenir sa victoire, grâce à un but de Florian Maurice. Mais Marco Simone et Bruno Rodriguez renversaient tout dans les 10 dernières minutes de la rencontre ! Un scénario qui hante encore les esprits marseillais.

Des rencontres qui ont marqué l’inconscient collectif

A contrario, les Olympiens l’avaient emporté largement au Parc des Princes en février 2010 (3-0) quelques mois avant de conquérir le titre de champion de France. Ben Arfa, Lucho et Cheyrou avaient trouvé le chemin des filets et battu le portier parisien d’alors, un certain Apoula Edel. Dans l’autre sens, les fans parisiens se rappellent sans mal le 3-0 infligé au Vélodrome grâce à un Ronaldinho de gala, qui avait époustouflé le public phocéen grâce à son but et ses nombreuses arabesques face à Leboeuf ou encore Hemdani.

Les matches entre l’OM et le PSG ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils rentrent très souvent dans les mémoires. Comment ne pas se souvenir de la tête surpuissante de Basile Boli, trois jours après le sacre en Ligue des Champions en 1993 (2-1 pour Marseille) ou de la belle prestation des Minots, envoyés au sacrifice par Pape Diouf au Parc des Princes, qui arracheront le 0-0. Ces multiples souvenirs, indélébiles pour les supporters des deux camps, sont justement mis en valeur par Canal Plus dans la présentation de la rencontre, qui se disputera dimanche prochain, où un homme amnésique retrouve peu à peu la mémoire grâce à des extraits d’anciens Classiques. Celui du dimanche 26 février promet la création de nouvelles images fortes.