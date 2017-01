On attendait Jean-Kévin Augustin, voire Jonathan Ikoné, qui ont tous les deux glané un peu de temps de jeu au cours de la première partie de saison. Mais la véritable révélation parmi les jeunes joueurs formés au PSG se nomme Christopher Nkunku. Le milieu de terrain de 19 ans vient d’enchaîner 4 titularisations consécutives (contre Lille, Guingamp, Lorient et Bastia) grâce notamment à une polyvalence décidée par Unai Emery, qui n’hésite pas à l’installer parfois au poste d’ailier gauche avant de le replacer dans l’entrejeu en cours de rencontre.

Contre Bastia samedi soir, Nkunku a pu inscrire son premier but avec l’équipe première, en étalant toutes ses qualités. Lancé dans le grand bain par Laurent Blanc lors de la saison 2015-2016, il séduit le staff espagnol d’Emery, qui lui accorde sa confiance en retour. En conférence de presse à la veille du quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Metz, Unai Emery a dit tout le bien qu’il pensait de son jeune joueur.

Les paroles encourageantes d’Emery

« Il a commencé les entraînements avec nous en pré-saison. Il s’est entraîné comme les autres joueurs, il a joué en CFA, fait quelques matches sur le banc avec nous. Quand il a eu l’opportunité de jouer, il s’est bien préparé. Il écoute pour progresser. Petit à petit, il a progressé. C’est un jeune joueur, pour les autres c’est un bon exemple, pour continuer le travail. Le foot c’est très joli, mais c’est difficile de maintenir la constance et la progression, surtout avec une équipe qui veut être la meilleure du monde. Il a la qualité pour jouer dans l’axe, mieux que sur le côté. Mais il a bien joué sur le côté car il a bien fait le travail que nous lui avons demandé et dont l’équipe avait besoin. Il peut combiner, jouer dans les espaces, il a une bonne frappe, il a une bonne mentalité pour la défense. Il a fait un très bon travail physique aussi », a expliqué l’entraîneur espagnol, visiblement convaincu par la qualité de son joueur.

Contre Metz mercredi soir, Nkunku pourrait avoir une nouvelle carte à jouer, alors que Pastore et Krychowiak sont d’ores et déjà forfaits tandis que Draxler a ressenti une douleur après la victoire face à Bastia. Soit de la concurrence qui s’évanouit pour Nkunku, qui peut former un tandem efficace avec Adrien Rabiot, devenu l’exemple à suivre pour la formation parisienne.