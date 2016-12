Battu sur la pelouse de Guingamp lors de la précédente journée (1-2), le Paris Saint-Germain se devait de réagir. Relégué à sept points du leader niçois, le champion de France en titre ne pouvait se permettre un nouveau faux-pas, qui plus est contre la lanterne rouge lorientaise. Annoncé comme étant au bord de la crise avec un entraîneur plus que jamais critiqué, Paris a montré les crocs ce mercredi soir contre des Merlus terrassés au Parc (5-0). Un succès qui ne permet pas aux Franciliens de grimper au classement, mais qui leur évite de passer de mauvaises fêtes de fin d’année. De quoi mettre un point final à un début de crise ?

« Ce n’était pas la crise. C’est vous (les journalistes) qui le disiez. C’est une période pas au top, mais pas catastrophique. On est troisième, mais on est toujours là. Il reste beaucoup de matches. Il faut savoir passer des moments comme ça. Toutes les grandes équipes passent des moments pareils. Ça fait quatre ans qu’on gagne. C’est difficile de rester premier. Ce n’est pas la crise. On va se reposer, profiter des fêtes et revenir plus forts », a indiqué Lucas en zone mixte. Et si le Brésilien se veut rassurant, c’est parce qu’il sait que son équipe est capable de remonter l’écart qui la sépare du Gym.

Emery veut un PSG meilleur à l’extérieur

Hormis la saison passée de tous les records (Paris avait terminé l’année 2015 en tête avec 51 points et 19 points d’avance sur son dauphin), le PSG a vécu un scénario similaire à cette année il y a deux ans, là encore après un tournoi majeur (le Mondial en 2014, l’Euro en 2016). Troisième à la trêve hivernale, Paris comptait même un point de moins qu’aujourd’hui (38 contre 39). Cependant, les Rouge-et-Bleu n’étaient qu’à deux longueurs du deuxième (Marseille) et à trois unités du leader lyonnais. Si les écarts sont un peu plus grands cette année, le club de la capitale dispose tout de même des armes pour rattraper ses couacs, notamment à Toulouse (0-2), Montpellier (0-3) et Guingamp (1-2).

Des revers tous concédés à l’extérieur (+ celui à Monaco). Et c’est justement ce défaut qui sera décisif selon Unai Emery. Plutôt satisfait du rendement des siens à domicile, l’Espagnol a cerné les maux que le PSG devra améliorer pour espérer conserver son titre. « Ici (au Parc, ndlr), l’équipe a de la confiance, elle est forte. Je suis content aujourd’hui, parce qu’on a besoin d’améliorer notre travail sur la profondeur, construire tous ensemble et arriver plus nombreux dans la surface. Et aujourd’hui, l’équipe l’a fait. Après, c’est une saison avec des changements pour cette équipe, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. A l’extérieur, on a perdu quatre matches. C’est important pour la deuxième partie de saison d’avoir un bloc plus compact à l’extérieur. » Un constat qui n’aura échappé à personne. Reste à savoir maintenant si les champions de France sauront appliquer ces paroles sur le terrain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les coéquipiers de Marco Verratti seront rapidement fixés. En effet, après les réceptions en coupe de Metz et Bastia, le PSG se rendra en Bretagne pour y défier Rennes puis Nantes. De bons tests pour vérifier la solidité d’une équipe qui affrontera ensuite Monaco.