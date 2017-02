Lors de son intronisation à la présidence de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud avait immédiatement fait de la formation l’un de ses principaux chantiers. « Il va falloir qu’on travaille beaucoup plus ensemble pour élever nos ambitions. Andoni Zubizarreta va pouvoir impulser une stratégie nouvelle pour la formation. » Un désir de promouvoir les jeunes du centre de formation en équipe première illustré par l’éclosion de Maxime Lopez (19 ans) ou de la promesse Boubacar Kamara (17 ans). Des espoirs en devenir que l’OM compte blinder. Mais attention.

Alors qu’il n’est plus rare de voir des éléments de 17, 18 ans jouer en Ligue 1, Eyraud a tenu à rappeler à l’ordre tous ceux qui croiraient avoir fait le plus dur en côtoyant l’équipe première. « Ils doivent savoir que la formation est une priorité pour nous. (...) Ce qu’ils doivent se dire, c’est : "Quelle chance j’ai à 17, 18, 19 ans d’évoluer avec Dimitri Payet, Patrice Évra, d’avoir du temps de jeu !" Pour ça, ils doivent continuer à afficher une attitude exemplaire, humble, celle d’un jeune talent qui apprend. S’ils nous donnent satisfaction, on leur proposera évidemment des revalorisations », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe. Et ce n’est pas tout.

L’OM ne fera pas de folies avec Lopez

À l’heure où les clubs les plus fortunés se livrent une bataille féroce à coups de millions d’euros pour s’offrir les meilleurs jeunes de la planète football, Eyraud annonce que Marseille n’entrera pas dans le jeu de la surenchère. Et ce, même dans des dossiers sensibles tels que celui de Maxime Lopez. Devenu titulaire dans le onze olympien sous l’ère Rudi Garcia, le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2019, fait partie des jeunes que l’OM souhaite prolonger. Mais pas à n’importe quel prix.

« Elles (les négociations, ndlr) avancent. Mais on ne prendra aucune décision irrationnelle et injustifiée, ni avec Maxime Lopez ni avec qui que ce soit. Si à un moment donné l’argent devient le premier moteur de motivation de ces jeunes, ils iront là où on leur propose plus d’argent. C’est le même problème que pour Kamara. (...) On leur propose des revalorisations. Si ça ne suffit pas, on en tirera les conséquences. » Le message est passé !