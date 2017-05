Déjà bien occupé à redresser la barre sur le plan sportif, le Paris Saint-Germain doit également faire face à des accusations dans l’affaire Football Leaks. Mediapart a en effet révélé hier que le club de la capitale est soupçonné d’avoir eu vent des pratiques financières douteuses d’Angel Di Maria (création de société dans un paradis fiscal) et qu’il en aurait également profité. Des accusations qui ne sont pas restées bien longtemps sans réponse.

« PSG Merchandising n’a jamais perçu de commission d’une société implantée dans un paradis fiscal. (Le PSG n’a touché ) depuis 2015 qu’une seule commission, d’un montant de 22 500 dollars, pour un contrat signé avec Electronic Arts et qu’il n’avait pas signé d’autres contrats de ce type pour d’autres joueurs faisant partie de l’effectif », a répondu le PSG à Mediapart,dans un premier temps, dans des propos relayés par L’Équipe. Également mis en cause en Italie dans le cadre du transfert d’Ezequiel Lavezzi à Paris en 2012, le club francilien a tenu à en remettre une couche dans les colonnes du quotidien sportif.

« À l’occasion du transfert de Di Maria, il avait été convenu que le club participe au développement de l’image du joueur. Mais c’est avec la société LMP Bomore, néerlandaise, que ce mécanisme s’est mis en place. Le club n’a jamais effectué aucune transaction avec une société basée dans un paradis fiscal et pour savoir ce que les joueurs font de l’argent qu’ils touchent de leurs sponsors, il faut voir avec les intéressés. Par ailleurs, le club n’accepte pas que soit mise en doute l’extrême rigueur et l’honnêteté de Jean-Claude Blanc. Le PSG rappelle qu’il verse chaque année environ 175 millions d’euros en charges et en impôts et qu’il est loin d’être un club qui fuit ses obligations en matière fiscale. » C’est dit !