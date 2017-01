On a pu l’apercevoir un tout petit peu ce dimanche soir lors du match nul entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco au Parc des Princes (1-1), Gonçalo Guedes a amené un peu de fougue à une attaque parisienne qui avait du mal en fin de match. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne a annoncé pourquoi il avait choisi de rejoindre le PSG en ce lundi après-midi lors de la conférence de presse organisée par le club de la Ville lumière au Parc des Princes pour Guedes, Lo Celso et Draxler.

« J’ai choisi Paris parce que c’est un grand club, mais aussi une grande ville. Les supporters parisiens sont souvent d’origines portugaises, ce qui va m’aider et ça a eu son poids. C’est plus facile pour mon adaptation et comme je l’ai vu dans le stade, j’ai vu beaucoup de portugais dans les tribunes, c’est important pour moi », a commencé par expliquer la jeune pépite portugaise de vingt années.

« Je suis en contact avec le PSG depuis un certain temps »

À l’image de Pauleta, dont le nom fait encore frissonner de nombreux supporters parisiens, Guedes espère rallumer l’âme du parc, faire rêver les supporters...surtout portugais ! « Comme je l’ai déjà dit, j’ai fait confiance et j’ai aimé la confiance que l’on a placée en moi, j’ai aimé l’approche. Il y a beaucoup de Portugais à Paris, environ un million, c’est important pour moi. Il y a eu d’autres joueurs portugais en France et au PSG et ça s’est très bien passé. J’espère que ce sera pareil pour moi. »

Enfin, le jeune joueur a expliqué avoir été en contact depuis un moment avec le PSG et qu’il a privilégié le club de la capitale alors qu’il était annoncé un peu partout en Europe, notamment à Manchester United. « J’étais en contact avec le PSG depuis un certain temps. Nous avions déjà parlé. Mais cette partie était plutôt avec Benfica et mon agent et c’est avec eux que le PSG devait parler. Je savais qu’il y avait un intérêt qu’ils avaient confiance en moi et c’est pour ça que j’ai choisi le PSG », a-t-il poursuivi. En espérant le voir un peu plus longtemps en milieu de semaine en Coupe de France !