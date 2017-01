Foot Mercato : Te considères-tu plus comme un buteur ou un joueur de côté ?

Kylian Mbappé : Je me considère comme un joueur offensif, capable de jouer à la fois dans l’axe ou sur les côtés. C’est vrai qu’en équipe jeune, j’ai beaucoup joué sur les ailes, et cette année j’ai découvert un poste axial. J’ai rajouté une corde à mon arc. Je n’ai pas de préférence, je joue où le coach décide de me mettre.

FM : Est-ce que tu penses que tu as "l’instinct de buteur" ?

KM : Oui, je pense que je l’ai. Mais je pense aussi que je dois le développer et le travailler encore. J’ai la base, mais je dois maintenant le polir et le perfectionner.

FM : Est-ce que pour toi, "l’instinct de buteur" c’est inné ou ça se travaille ?

KM : Il y a des personnes qui l’ont, c’est inné. Mais je pense que ça se travaille, que ça se développe. Vous avez beau avoir une base d’instinct de buteur, si vous ne le développez pas, ça disparaît à un moment. C’est comme le talent, il faut toujours le perfectionner pour qu’il devienne quelque chose de plus grand.

FM : Qu’est-ce qu’il te fait le plus plaisir, marquer ou faire marquer ?

KM : Sérieusement, c’est une joie identique. Marquer, c’est une sensation vraiment particulière. Mais faire marquer un coéquipier et voir sa réaction après, ça provoque un enthousiasme qui n’a aucun égal. J’adore les deux sensations.

FM : Est-ce que tu crains un défenseur en particulier ?

KM : Non, sérieusement, non. Après, je n’ai pas encore beaucoup eu la chance de me confronter aux meilleurs. J’ai affronté une fois le PSG, avec Thiago Silva par exemple. Il faut encore que je travaille pour affronter les meilleurs défenseurs du monde. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore rencontré de défenseur qui m’a intimidé.

FM : Est-ce que tu adaptes ton jeu en fonction du défenseur ?

KM : Oui, il faut s’adapter au défenseur que l’on a en face de nous. Un défenseur rugueux ne jouera pas de la même manière qu’un défenseur plus tendre, qui joue plus sur les talons par exemple.

FM : Que penses-tu de la renaissance de Radamel Falcao ?

KM : Personnellement, je savais qu’il allait revenir à son meilleur niveau. Il a passé, c’est vrai, deux saisons compliquées en Angleterre. C’est un joueur qui avait juste besoin d’enchaîner. Monaco lui a donné cette possibilité. Aujourd’hui, il est de retour au plus haut niveau. Il marque et il fait marquer, mais avant tout, cette année, c’est le leader dont on avait besoin. On avait besoin de ça et il assume parfaitement ce rôle. On a de la chance d’avoir un joueur comme ça dans notre effectif.

FM : Quelque chose a changé en lui ?

KM : Je l’ai toujours vu déterminé, du premier jour où je l’ai vu et jusqu’à aujourd’hui il a toujours été le même. Très déterminé, très sérieux, et très professionnel. C’est la marque des grands. Ce n’est pas un grand joueur pour rien. Il est très professionnel car pour lui, chaque détail compte. Il ne laisse rien au hasard. Que ce soit dans le travail, mais aussi dans la gestion de son corps, dans la récupération. Franchement, il est vraiment un cran au-dessus des autres.

FM : Vous jouez le même poste, est-ce qu’il te donne des conseils ?

KM : Non, il n’a pas besoin de me donner de conseils. C’est déjà arrivé quelque fois mais j’ai juste à le regarder faire. Juste en le regardant, on voit ce qu’il faut faire. Il nous montre tout ce qu’un attaquant doit faire. Personnellement, un jeune joueur comme moi, pour débuter, il n’y a pas mieux qu’un grand attaquant comme lui pour apprendre au plus haut niveau.

FM : Tu es champion d’Europe avec les U19, qu-est-ce que tu penses de cette génération ? De son potentiel ?

KM : C’est vrai qu’il y a un gros potentiel. On a des joueurs de grandes qualités. Mais ce qui a fait la différence au championnat d’Europe, c’est vraiment le fait qu’on soit un groupe plus que des individualités. Durant la compétition, chacun s’est mis au service du collectif. On faisait chacun les efforts les uns pour les autres. Au-delà du fait, que c’est vrai, on a une génération assez prometteuse, mais ce qui a fait la différence par rapport aux autres équipes, c’est le collectif.