Sale temps pour l’Olympique Lyonnais. Le club septuple champion de France n’y arrive pas en ce début d’année 2017 et comptabilise déjà 4 revers en 6 matches dont 3 d’affilée depuis la reprise. Les Gones ont une fois de plus échoué dans leur quête de victoire ce dimanche soir, s’inclinant logiquement sur la pelouse de Geoffroy Guichard chère à l’AS Saint-Etienne (2-0). En zone mixte, le président de l’écurie rhodanienne, Jean-Michel Aulas, a tenu dans un premier temps à saluer la performance des troupes du Forez.

« Bravo à Saint-Etienne. Cela fait très mal de féliciter son adversaire quand on est président de l’OL, mais si on me connait on sait que je sais analyser les choses de manière objective. L’équipe a perdu contre une ASSE de très bon niveau, et on n’a pas été au niveau attendu. Ceci étant, l’OL reste 4e avec un match en retard, on a des ressources fortes, comme le mental. Si cette défaite peut permettre de relancer la machine dès mercredi on montrera que l’OL n’est pas mort et a l’ambition de finir dans les 4 premières places et si possible dans les 3 », a-t-il indiqué.

Aulas conforte Genesio

JMA a ainsi fixé l’objectif de la fin de saison pour ses ouailles, demandant à ses joueurs d’atteindre les quatre premières places au classement du championnat de France de Ligue 1. Une ligne claire et un soutien affirmé à Bruno Genesio. Non, l’entraîneur de l’OL n’est pas menacé malgré ces résultats compliqués : « Il n’est pas en danger du tout. Ce sont des comptes d’apothicaire qui ne riment à rien. Ce qu’il faut regarder, c’est si on est dans les objectifs en fin de saison, et ce sera le cas. On sera comme tous les ans devant Saint-Etienne en championnat, et on aura je pense fait un beau parcours en Ligue Europa. On fera le point calmement en fin de championnat », a-t-il indiqué, défendant la composition d’équipe alignée par le technicien.

« Ce soir, Bruno avait fait une équipe qui correspondait à ce que demandaient les plus critiques, et cela ne nous a pas permis de gagner. Il faut pondérer, être costaud dans la tête. C’est à fin du bal qu’on juge les danseurs (sic). On verra en fin de saison si on est dans les temps, en se qualifiant à nouveau en étant dans les trois premiers, et en jouant l’Europa League car je pense que c’est une opportunité fantastique. Ce soir, on n’a pas fait un très bon match, mais ce n’est pas Bruno Genesio, ce sont les joueurs. On a perdu un match, mais on n’a pas perdu l’honneur », a conclu Aulas. Pas sûr que le discours soit le même si cette galère se poursuit encore...