Le grand projet du LOSC se dessine peu à peu. Après un début de saison raté qui a vu le départ de Frédéric Antonetti, Patrick Collot a repris l’équipe première à la fin novembre et a un peu redressé le club qui s’est hissé à la 12e place de la Ligue 1. L’intérimaire ne savait pas lui-même combien de temps il allait rester et pour cause. Depuis le 16 octobre, le club nordiste est en voie de rachat par Gérard Lopez, le même qui avait tenté de s’offrir l’OM.

Et pour motiver sa candidature, l’homme d’affaires avait tenté d’amener Marcelo Bielsa dans ses bagages. On connaît la suite puisque finalement, c’est Frank McCourt qui a récupéré la mise. Mais Lopez n’a pas lâché le morceau et a jeté son dévolu sur le LOSC. Là-aussi, il voit les choses en grand et a convaincu Luis Campos de devenir le futur directeur sportif. Et ce n’est pas tout.

Bielsa pourrait être sur le banc contre Dijon, le 20 janvier

Il y a quatre jours, RMC assurait que Marcelo Bielsa s’était vu proposer un contrat de trois ans chez les Dogues. El Loco, ancien coach de Marseille, préférait un contrat plus court, d’un an plus une année en option. Visiblement, les parties sont en passe de tomber d’accord puisque selon la Voix du Nord, le technicien argentin va poser ses valises à Lille dans les prochains jours.

Le quotidien régional assure que Bielsa pourrait être nommé entraîneur de l’équipe première dès la semaine prochaine et être sur le banc lors de la rencontre face à Dijon le 20 janvier. Les joueurs du LOSC en sont eux-mêmes persuadés. Il s’agit tout de même de prendre un peu de recul sur cette information. Le tempérament imprévisible de l’ancien entraîneur de Bilbao peut encore jouer des tours, les supporters de l’OM en savent quelque chose. C’est pour cela que la Voix du Nord indique que l’entourage de Gérard Lopez ne souhaite pas commenter cette nouvelle. L’été dernier, Bielsa avait fait volte-face après avoir dit oui pour entraîner la Lazio de Rome.