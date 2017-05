L’OL fait dans le classique. Pour sa septième saison consécutive avec l’équipementier adidas, les Lyonnais n’ont pas changé grand chose que ce soit au niveau du maillot OL domicile ou extérieur pour la prochaine levée 2017/2018. En attendant un éventuel troisième jeu de maillot en cas de qualification pour une Coupe d’Europe, les couleurs qu’arboreront les joueurs de l’Olympique Lyonnais sur leurs maillots domicile et extérieur ressemblent aux années précédentes.

Pour son maillot « Home » qui sera affiché lors des rencontres au Parc OL principalement et notamment lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Nice cette saison, adidas a choisi un design élégant blanc afin d’illustrer « l’identité historique du club ». Les couleurs de la ville de Lyon seront mises en avant sur le logo principal du club. Le rouge et le bleu occuperont une bonne partie du maillot. Le haut sera représenté par un col en V et les trois bandes de la marque se présenteront sur les épaules. Enfin, une inscription « Nous sommes l’Olympique Lyonnais » apparaît en bas à gauche de la tenue.

Le maillot extérieur, appelé « Away », sera lui paré de noir comme lors des précédentes années. Néanmoins, la marque aux trois bandes précise qu’il s’agit d’un « bleu nuit » et non d’un noir véritable. Cette couleur est un clin d’œil à la Fête des Lumières qui se déroule chaque mois de décembre à Lyon et qui est un rendez-vous incontournable pour tous les Lyonnais. Le maillot est complété par des bandes rouges de plus en plus importantes vers le bas de la tenue. Enfin, contrairement au maillot domicile, le col de ce tee-shirt « Away » ne sera pas en V, mais rond. Une manière pour adidas de répondre à une préférence des fans de football.