L’Olympique de Marseille a été très actif sur le marché des transferts cet hiver, participant au fait que les clubs français aient dépensé sûrement plus que de raison lors de ce mercato. Patrice Evra, Grégory Sertic, Morgan Sanson et bien entendu Dimitri Payet ont débarqué sur la Canebière pour venir renforcer une équipe en délicatesse tant sur le plan de la qualité que de la quantité et surtout pour lancer l’« OM Champions Project » de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud.

Sauf que certains supporters se sont posés des questions sur ce recrutement franco-français. En effet, beaucoup attendaient énormément d’Andoni Zubizarreta, qui n’a eu de cesse de répéter lors des présentations « vous connaissez ce joueur aussi bien que moi ». Ancien du FC Barcelone et de l’Athletic Bilbao, les fanatiques phocéens attendaient des pistes espagnoles, mais un réseau ne se met pas en place aussi rapidement et l’ancien gardien international ibérique a bien tenté un jeune qu’il a connu en Espagne.

L’OM n’a pas obtenu le prêt de Merino

D’après Marca, l’OM a tenté de se faire prêter par le Borussia Dortmund Mikel Merino. Le milieu de terrain espagnol est arrivé l’été passé dans la Ruhr en provenance d’Osasuna, mais il ne joue que très peu, à l’instar d’Emre Mor dans l’équipe de Thomas Tuchel (il compte trois matches, deux titularisations, 180 minutes jouées en Bundesliga, tous en tant que défenseur central). Ainsi, le club phocéen a tenté de s’engouffrer dans la brèche et de se faire prêter jusqu’en juin le milieu de terrain de 20 ans.

Toutefois, le club français s’est vu opposer une fin de non-recevoir par le technicien allemand tandis que le directeur sportif, lui, n’était pas contre. De plus, l’Olympique de Marseille n’était pas seul sur le dossier puisque Stuttgart et Cologne étaient sur les rangs tout comme, dans son pays natal, Osasuna et le Betis Séville. Mais cette piste est bien la preuve qu’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM, a commencé à activer ses réseaux. Ce qui nous promet de belles surprises pour l’été prochain.