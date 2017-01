Décidément, on ne sait plus où donner de la tête dans ce dossier Dimitri Payet, où chaque jour apporte son lot de nouvelles informations. Plus tôt dans la journée, le sérieux Guardian annonçait que l’Olympique de Marseille allait repasser à l’offensive avec une quatrième proposition pour l’international tricolore. Le média britannique affirmait cependant que la proposition phocéenne était trop éloignée des 34 millions d’euros réclamés par West Ham pour celui qui est probablement le meilleur joueur de l’effectif, ou du moins celui ayant la valeur marchande la plus élevée.

Skysports annonçait pour sa part que la dernière proposition formulée par le club marseillais s’élevait à 26 millions d’euros. Huit millions sépareraient donc les Phocéens et les Londoniens dans ce dossier. Une différence rédhibitoire ? Quoi qu’il en soit, Skysports affirme désormais qu’une solution de secours pourrait être à l’étude côté marseillais pour que Payet puisse revêtir le maillot olympien dès cet hiver...

Une option intéressante pour l’OM, mais qu’en est-il de West Ham ?

Ainsi, s’ils ne trouvent finalement pas d’accord pour un transfert définitif, les dirigeants de l’OM pensent à avoir recours au prêt avec option d’achat. Le joueur pourrait ainsi débarquer sur la Canebière dès ce mois de janvier pour un prix de prêt minime, puis l’indemnité de transfert serait payée cet été, où on peut imaginer que l’OM aura plus d’argent à disposition pour recruter. Reste tout de même à savoir si on parle là d’option d’achat optionnelle ou obligatoire.

Il faudra également voir si West Ham y trouve son intérêt. Dans le cas où l’opération se concrétise via un prêt avec option d’achat, les Hammers perdraient le joueur mais n’auraient pas de compensation financière qui pourrait par exemple leur permettre de renforcer leur effectif. Mais une chose est sûre, le temps commence à presser, le mercato terminant mardi prochain. L’Olympique de Marseille va donc rapidement devoir passer la seconde sous peine de devoir attendre le mois de juin pour que Payet signe son grand retour.