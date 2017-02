C’est la soupe à la grimace pour l’Olympique de Marseille. Restant sur deux victoires de rang face à Montpellier (5-1) et l’Olympique Lyonnais (2-1 a.p.), le club phocéen est vite redescendu sur terre. Ce vendredi soir, en ouverture de la 23ème journée du championnat de France de Ligue 1, les Ciel-et-Blanc ont en effet chuté sur la pelouse du FC Metz (1-0). Un revers qui tombe mal, et que certains préfèrent placer sur le compte du turn-over appliqué pour l’occasion par Rudi Garcia, lequel avait en effet aligné Sertic, Zambo Anguissa, ou bien encore Sarr dans son onze de départ.

Des excuses que l’entraîneur olympien refuse d’accepter, comme il le confirme en conférence de presse : « On savait que ce serait un match piège, un match difficile. On n’a pas été performant ce soir (vendredi soir) dans la dernière passe et dans la finition. Ce n’étaient pas des choix forts, c’était 120 minutes dans les jambes et un calendrier nous obligeant à jouer trois jours après. Mais pas d’excuses, les seuls responsables, ce sont nous. On se devait d’être meilleur », explique l’ancien coach du LOSC ou de l’AS Roma, suivi dans ce raisonnement par Bafétimbi Gomis.

Cabella pousse un coup de gueule

« Perdre contre Monaco qui joue pour le titre, c’était une chose, mais ici, face à un promu, qui lutte avec ses moyens, ça montre le travail qu’il reste à faire. Quand on gagne, c’est grâce à tout le monde. Quand on perd, c’est la faute à tout le monde. (...) On n’a pas été bon, ne nous cherchons pas d’excuses, ça n’a rien à voir avec une débauche d’énergie. Sans manquer de respect à cette équipe de Metz, on doit être largement capable de venir et gagner ici en jouant tous les trois jours. Le projet OM Champions Project doit nous amener à jouer tous les trois jours, donc pas d’excuses », assure l’avant-centre.

Mais un élément marseillais va encore plus loin dans son analyse, et n’hésite pas à pousser un coup de gueule. C’est Rémy Cabella qui s’en charge : « Je pense qu’on a fait le pire match de la saison pour l’instant, c’était un non match. Il n’y avait rien. On avait envie de faire quelque chose mais bon ça ne s’est pas vu. Il faudra se rattraper à domicile la semaine prochaine parce que c’est inadmissible de faire des matches comme ça quand on a des ambitions », assène le milieu offensif, sans manier la langue de bois. Le constat est posé, et l’OM doit maintenant réagir. Guingamp, qui se déplace à l’Orange Vélodrome mercredi soir, est prévenu.