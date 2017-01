L’Olympique de Marseille s’était bien repris après un début de saison compliqué. Les Phocéens restaient même sur quatre succès de rang dans le championnat de France de Ligue 1 juste avant la trêve, prenant le dessus sur des adversaires tout de même inférieurs (Nancy, Dijon, Lille, et Bastia). Mais l’année 2017 démarre mal pour les Olympiens, qui vivent une reprise difficile. Opposés en L1 à l’AS Monaco puis à l’Olympique Lyonnais, les Ciel-et-Blanc ont pris cher, avec deux défaites coup sur coup (1-4 puis 3-1).

Des résultats décevants face à des équipes prétendantes au podium qui posent question. Aujourd’hui, en dépit de l’arrivée de Morgan Sanson au mercato d’hiver et de la possibilité de se renforcer encore dans les jours à venir, l’OM est-il totalement largué dans la course à la quatrième place ? Au soir de cette 21ème journée, Bouna Sarr et ses équipiers accusent un retard de 15 unités sur le Paris SG, troisième, et de 7 unités sur l’OL, quatrième avec un match en moins. Du côté des joueurs, malgré l’ambitieux projet initié par Frank McCourt, l’analyse est limpide.

« On n’a pas le niveau »

« Il ne faut pas se voiler la face. On a joué des équipes du Top 3 (4, Ndlr). On a pris 1-4 et 3-1. On ne peut pas faire partie de ces équipes parce qu’on n’a pas le niveau pour être dans le Top 3. Maintenant, il faut dire la vérité », lance ainsi Florian Thauvin en zone mixte, encore marqué par ces deux défaites consécutives. L’ancien Bastiais se montre dur face à sa propre équipe, mais son discours est confirmé par Bafétimbi Gomis, même si l’avant-centre préfère comme souvent se montrer tout de même plus mesuré.

« Vous savez très bien que jouer le podium n’est pas notre ambition. J’ai toujours eu le plaisir de vous rendre visite, et ce n’est pas pour vous dire des bêtises. Je l’ai dit en début de saison, il n’y a pas beaucoup d’équipes plus fortes que l’Olympique de Marseille. Mais parmi ces équipes il n’y avait ni l’Olympique Lyonnais, ni l’AS Monaco », résume ainsi l’ancienne panthère de l’ASSE. Une chose est certaine, ces deux gifles reçues ont permis aux joueurs marseillais de mieux se jauger face à la supposée concurrence. Si l’OM vise à terme le titre, le chemin est encore long.