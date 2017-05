Les dernières journées de Ligue 2 et de Ligue 1 ont toutes les deux accouché de rencontres au finish mémorables. Si du côté de Lens, le but d’Amiens dans les derniers instants du match contre Reims hantera pendant de longs mois tout Bollaert, les Caennais, eux, se souviendront longtemps du but inscrit par Ronny Rodelin. Mené au score durant la majeure partie de la rencontre, le Stade Malherbe de Caen a bien cru devoir disputer les barrages avant que son avant-centre ne délivre tout un club en toute fin de match en marquant le but de l’égalisation synonyme de maintien.

« Ça fait du bien. On a vécu un match qui nous a procuré beaucoup d’émotions. C’est à travers des matches comme ça qu’on aime le football. On n’est pas parti en vacances avant. Sans savoir les autres résultats, on n’a pas lâché. On a réussi à s’accrocher c’est le principal », a expliqué le buteur caennais Ronny Rodelin en zone mixte. Un héros qui a d’ailleurs vécu une rencontre riche en émotions. En effet, avant son but salvateur, l’ancien Lillois a raté un penalty et s’est vu refuser un but pour hors-jeu. Deux coups durs qui auraient pu abattre le Normand. Enfin, croyait-on.

« On croit que je suis passé par tous les sentiments. Sur le terrain, pour moi, c’est une occasion comme une autre. Le principal c’est de se créer des occasions. J’avais encore de l’énergie pour aller vers le buts. On me disait : “tu vas marquer, c’est pas grave”. Finalement je suis récompensé de mes efforts. » Heureux, Rodelin va savourer ce bon moment. « Ce que j’aime dans ces moments-là c’est de voir mes copains heureux, voir le banc se lever. Il y avait beaucoup d’émotion dans le vestiaire. ce sont des moments qu’on n’oubliera pas. » Et ça, personne n’en doute.